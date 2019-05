Governo - conti - futuro. Siri ci spiega il piano di Salvini per avere una flat tax : Roma. Quando gli si chiede se è contento, di essere stato accolto di nuovo tra le braccia del capo, lui subito precisa: “Matteo non mi ha mai mandato via”. Armando Siri lo dice con una punta d’orgoglio, spiega che “non c’è stata alcuna riabilitazione, non ce n’era bisogno”. E però, in effetti, a un

«Conti pubblici - progressi insufficienti» Ecco la lettera Ue - 48 ore per rispondere flat tax e pace fiscale : il piano sulle tasse : Al governo italiano viene chiesto di rispondere entro venerdì sera per consentire alla Commissione di prendere la decisione sull’adozione del rapporto sul debito

flat tax Lega 2020 : Di Maio e Salvini d’accordo - servono 30 miliardi : Flat tax Lega 2020: Di Maio e Salvini d’accordo, servono 30 miliardi La Flat tax si farà: lo dice da tempo il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Lo ripete, ora, anche il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio. I risultati delle ultime elezioni europee 2019 hanno di fatto ribaltato gli equilibri di potere ai vertici governativi, con la Lega che ora può vantare praticamente il doppio dei consensi rispetto al suo ...

La flat tax sarà opzionale : si potrà mantenere la vecchia Irpef. In arrivo il piano fiscale di Salvini : L’architettura della flat tax targata Lega poggerà su una drastica potatura a detrazioni e deduzioni fiscali. Ma per evitare effetti collaterali negativi sarà «opzionale», nel senso che i contribuenti potranno scegliere se aderirvi o se tenere l’Irpef attuale con i suoi sconti...

Salvini : «flat tax pronta : costerà 30 miliardi» : Giancarlo Giorgetti ha fama di essere un realista estremo. E la sua previsione è questa: «Se il governo cade, cade nei prossimi giorni, altrimenti non cade più». I prossimi...

flat tax - solo "una provocazione" : ma così Salvini rimette Siri in pista : Alla riunione economica della Lega con Salvini ci sarà anche Siri, l'ex sottosegretario "dimissionato" dopo essere stato...

Salvini - il piano da 50 miliardi : flat tax e pace fiscale - stop a Iva e a bonus Renzi La Ue contesta 11 miliardi di deficit extra : «La proposta della Lega è pronta e documentata centesimo per centesimo, siamo pronti a portarla in Consiglio dei Ministri» dice il segretario Matteo Salvini. Ecco cosa c’è dentro

Salvini : "La Lega propone 30 miliardi per la flat tax" : Matteo Salvini è uscito trionfante dalle elezioni europee in Italia, con la sua Lega riuscita a conquistare il 34,33%, e questo exploit avrà delle importanti conseguenze sull'esecutivo di Giuseppe Conte. Se è vero che il leader della Lega ha assicurato di non voler far crollare il governo, è altrettanto vero che sarà inevitabilmente Matteo Salvini a dettare la linea in futuro, pur rispettando il contatto di governo firmato col Movimento 5 ...

flat tax - Salvini : «Pronto piano da 30 mld». Conti dell'Italia sul tavolo della Commissione Ue : L'annunciata lettera dell'Unione europea sul debito italiano, con le conseguenti tensioni sui mercati e sullo spread, alimenta le polemiche a distanza tra Roma e Bruxelles. la Lega è pronta a portare in Consiglio dei ministri e in Parlamento per una «riduzione fiscale, la tassa piatta sui redditi delle imprese e sui redditi delle famiglie fino a 50mila euro»...

flat tax - manovra da 30 miliardi - Salvini è pronto Di Maio non può dire di no : Forte delle ultime votazioni europee, Salvini si prepara a dettare leggi dentro l’alleanza di governo Matteo Salvini forte del 34% delle europee tracima dalla scrivania del Viminale a quella di altri ministeri, e detta l’agenda di governo anche a Tesoro e al presidente del Consiglio. Il ministro dell’Interno ha infatti rilanciato non solo sul decreto sicurezza, ma anche sulla manovra … Continue reading Flat Tax, manovra ...

Salvini blinda Rixi e rilancia la flat Tax. Conte frena : «Non mi sento commissariato» : Matteo Salvini forte del 34% delle europee tracima dalla scrivania del Viminale a quella di altri ministeri, e detta l'agenda di governo anche a Tesoro e al presidente del Consiglio. Il...

La manovra secondo Matteo Salvini. Fra flat tax e no all'aumento Iva - si parte da 50 miliardi : Di qua il risultato elettorale da onorare, ossia lo sforamento delle regole europee promesso dal vicepremier Matteo Salvini. Di là il Patto di stabilità che sorregge l’euro, e su cui Bruxelles - rassicurata da un voto che complessivamente non ha affatto ribaltato gli equilibri - intende tracciare una linea rossa. È tutto qui lo scontro fra Roma e Bruxelles che caratterizzerà i prossimi mesi. E le cifre, unite ai ...