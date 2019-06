La Famiglia Addams ritorna al cinema in stop motion animation

domanipress

(Di mercoledì 29 maggio 2019) La dark family più strana ed esilarante del piccolo e del grande schermo sta per tornare alcon un film prodotto e distribuito in tutto il mondo dalla major MGM, che in Italia è distribuito da Eagle Pictures. Un inedito cast di doppiatori è pronto a farvi tremare… dal ridere! Tra i protagonisti de Latroveremo Virginia Raffaele e Pino Insegno nei panni di Morticia e Gomez. Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli presteranno la loro voce ai figli Mercoledì e Pugsley. Nel ruolo di Zio Fester, incredibile ma vero, proprio Raoul Bova. Ma la vera novità è Loredana Bertè che per la prima volta presterà la sua inconfondibile voce a un personaggiotografico, interpretando la Nonna! Laè realizzato con una sofisticata grafica in, che ricorda molto lo spirito e i disegni delle storiche vignette del suo creatore Charles ...

