La Corte federale di appello della FIGC ha deciso che il Palermo sarà penalizzato di 20

Sentenza Palermo - le indiscrezioni di CalcioWeb sulla decisione della Corte federale : si aprono scenari clamorosi per il futuro : Sentenza Palermo – E’ una giornata fondamentale per i tifosi del Palermo ma in generale per tutto il campionato di Serie B, è prevista in serata infatti la decisione della Corte Federale sul ricorso presentato dal club rosonero dopo la retrocessione nel campionato di Serie C. Perchè il Palermo è stato retrocesso? Il club rosanero era stato deferito per una serie di irregolarità, il Palermo avrebbe taroccato i bilanci dal 2014 ...

Serie B - Palermo : appello a Giorgetti - mille tifosi attesi sotto la Corte Federale : Un'intera città si sta mobilitando per dare il sostegno al Palermo calcio che sta vivendo ore di angoscia, dopo la retrocessione decretata, nei giorni scorsi, in Serie C dal Tribunale Federale Nazionale. Con ogni mezzo, pullman, aereo e persino in nave, almeno un migliaio di tifosi si stanno organizzando per raggiungere la capitale, in occasione della sentenza della Corte d’appello Federale, il cui pronunciamento è previsto per domani giovedì 23 ...