La Corte dei conti | “Preoccupazione per il reddito di cittadinanza Su pensioni guardare

Corte dei Conti : ‘Usare risparmi del Reddito per ridurre debito. Quota 100? Bilanciare esigenze di diverse generazioni’ : Le previsioni sull’andamento economico dell’Italia non sono rosee. La bassa crescita si tradurrà in scarse entrate fiscali per lo Stato, che dovrà comunque affrontare spese non comprimibili e tenderà di conseguenza a ridurre gli investimenti, in un circolo vizioso che “pone a sua volta le basi per una minore crescita in futuro”. E’ l’avvertimento lanciato dalla Corte dei Conti nel Rapporto 2019 sul coordinamento ...

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato una norma della legge sull’aborto dell’Indiana sulla sepoltura dei feti abortiti - ma non si è espressa su altri aspetti della legge : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato una norma della legge sull’aborto dello Stato dell’Indiana che prevede la corretta sepoltura o cremazione dei feti abortiti, sostenendo che lo stato ha «un legittimo interesse per il corretto smaltimento dei resti

Inpgi - la Corte dei conti su esercizio 2017 : “Quadro in preoccupante peggioramento” : I risultati dell’esercizio 2017 dell’Inpgi (l’istituto di previdenza dei giornalisti) “fotografano un quadro in deciso e assai preoccupante peggioramento”. Lo scrive la Corte dei conti, sezione del controllo sugli enti, nelle considerazioni conclusive della relazione relativa all’esercizio 2017, indicando che la gestione economica principale fa registrare in quell’anno “un disavanzo di 100,61 milioni, a fronte di un ...

Wikipedia porta la Turchia di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo per rimuovere il bando al sito nel Paese : Wikipedia porterà la Turchia di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo per combattere il bando imposto al Paese da due anni. La Wikimedia Foundation ha presentato una petizione motivandola dicendo che la censura della sua enciclopedia viola il diritto alla libertà di espressione. L’accesso al sito era stato bloccato dalle autorità turche nell’aprile 2017, con l’accusa di essere “una fonte di informazione ...

Roberto Formigoni - procura Corte dei Conti chiede 60 milioni di euro di danno erariale a imputati del processo Maugeri : Sessanta milioni di euro. A tanto ammonta, secondo la procura lombarda della Corte dei Conti, il danno erariale procurato dall’ex governatore Roberto Formigoni, la Fondazione Maugeri e gli altri imputati nel procedimento sulla vicenda dei finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia alla Maugeri fino al 2011. E ora la procura contabile chiede il conto al Celeste, che sul fronte penale è già stato condannato in via definitiva per ...

Forza Nuova - contestazioni prima del comizio di Fiore a Bologna : polizia carica il Corteo dei collettivi : Le forze dell’ordine hanno respinto con una carica, in piazza Maggiore, il corteo dei collettivi bolognesi organizzato per protestare contro il comizio di Forza Nuova nella vicina piazza Galvani. I manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone di polizia, protetto con delle grate e a quel punto è partita la carica Cronaca | Di F. Q.. Bologna, scontri tra polizia e manifestanti durante ...

La Corte Ue boccia l'Italia : l'esodo silenzioso dei 450 disperati di Giugliano che nessuno vuole : Quattrocentocinquanta esseri umani hanno vagato per sette giorni nelle campagne tra Giugliano e l'entroterra casertano, tra Casapesenna, Castelvolturno e Villa Literno, dormendo a bordo...

Perché la Corte dei Conti sta indagando sui voli di Salvini : I viaggi di Matteo Salvini a bordo di velivoli delle Polizia e dei Vigili del Fuoco finiscono in un dossier della procura Corte dei Conti del Lazio. Si tratta di un fascicolo “esplorativo” per accertare se il ministro dell'Interno abbia viaggiato su aerei ed elicotteri della polizia al di fuori dei fini strettamente istituzionali. La mossa segue l'inchiesta di Repubblica sui tour per l'Italia del ministro dell'Interno, e in particolare ...