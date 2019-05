Juventus | 34 anni fa la tragedia dell’Heysel | il club bianconero ricorda le vittime con

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Gianni Di Marzio rilancia la pista : Guardiola allenatore della Juventus? Voci su un pre-contratto, ma il Manchester City prende posizione: 'Falsità'. Le ultime notizie

Radio Sportiva : 'Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus - contratto di 4 anni' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Dopo l'addio, annunciato in conferenza stampa, di Massimiliano Allegri, è iniziata la corsa alla panchina bianconera. Didier Deschamps, uno dei nomi circolati negli ultimi giorni, ha annunciato di non volere lasciare la Nazionale francese e si è tirato fuori dalla corsa. Si è parlato anche di Maurizio Sarri, allenatore che non è certamente gradito ai vertici del Chelsea, ...

Radio Sportiva : Guardiola alla Juventus per 4 anni : L’incontro con Paratici “Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata: Pep #Guardiola sarà il nuovo allenatore della #Juventus. Contratto di 4 anni. Deal done”. Così ha twittato pochi minuti fa lo Speaker di Radio Sportiva, Federico Gennarelli. Si attendono eventuali riscontri… Così Radio Sportiva questa sera. La Juventus avrebbe chiuso con Pep Guardiola il vero obiettivo numero uno della società bianconera. Secondo ...

Juventus-Allegri - bilancio di 5 anni : niente Champions ma ricavi quasi raddoppiati : Il quinquennio di Max Allegri ha sancito la restaurazione del potere bianconero in ambito sportivo e il ritorno del club di Torino tra le big del calcio europeo soprattutto in termini economici. Oggi Allegri lascia una società che ha ampiamente superato la soglia dei 400 milioni di ricavi...

Juventus e Allegri - divorzio dopo 5 anni : il titolo vola a Piazza Affari : Ufficiale: Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Domani conferenza stampa con Andrea Agnelli. L'annuncio della separazione arriva dopo...

Juventus - Allegri non sarà più l’allenatore dei bianconeri : è divorzio dopo 5 anni : È divorzio tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese lascia la panchina bianconera dopo 5 anni, altrettanti scudetti, e due finali di Champions. L’annuncio è stato dato dal club sul proprio sito. Sabato pomeriggio all’Allianz Stadium il presidente Andrea Agnelli e l’ormai ex allenatore spiegheranno in conferenza stampa i motivi della fine del rapporto. L'articolo Juventus, Allegri non sarà più ...

Flop Ronaldo - quella con la Juventus è la peggior stagione degli ultimi 10 anni : i numeri impietosi del portoghese : Flop Ronaldo, quella con la Juventus è la peggior stagione degli ultimi 10 anni: Flop Ronaldo, quella con la Juventus è la peggior stagione degli ultimi 10 anni. I soldi non fanno la felicità, lo confermano i numeri di Cristiano Ronaldo con la Juventus. Quello che la scorsa estate da molti è stato definito “l’ affare del secolo” non ha mantenuto le aspettative. E così la stagione attuale rischia di essere la peggiore di ...

Le richieste di Allegri che fanno vacillare la Juventus : 3 anni di contratto - stipendio da top e un mercato importante : Per rinnovare con la Juventus Massimiliano Allegri vorrebbe 3 anni di stipendio in doppia cifra e un mercato importante: tali richieste fanno titubare la dirigenza bianconera sul futuro dell’allenatore Dopo l’eliminazio contro l’Ajax dalla Champions League, Andrea Agnelli aveva riconfermato Massimiliano Allegri rimandando ogni possibile discorso sul rinnovo al ‘classico’ incontro di fine stagione. ...

Mima l'aereo di Superga in tribuna - la Juventus vieta al tifoso lo stadio per 5 anni : Un provvedimento durissimo quello adottato dalla Juventus che colpisce con un daspo societario un tifoso che non potrà neppure essere all'Allianz il 19 maggio per Juve-Atalanta quando verrà consegnata ...

Juventus - tifoso mima l’aereo di Superga : inibito per 5 anni -FOTO- : Juventus – Durante l’ultimo derby disputato all’Allianz Stadium di Torino, era stato segnalato un tifoso che mimava il gesto dell’aereo di Superga. Stesso gesto fatto da alcuni tifosi in Inghilterra che mimavano il gesto dell’aereo di Emiliano Sala. Questa volta la Juventus ha dimostrato di essere una società giusta e severa. Punizione esemplare per il […] More

Juventus - tifoso bianconero mima aereo caduto a Superga : Daspo di 5 anni da parte della società : Cinque anni senza poter mettere piede all’Allianz Stadium. E’ la pena che dovrà scontare un tifoso della Juventus che venerdì scorso, durante il Derby della Mole, era stato ripreso mentre mimava il volo di un aereo con chiaro riferimento alla tragedia di Superga di cui il giorno successivo, il 4 maggio, si è celebrato il 70esimo anniversario. Un gesto offensivo nei confronti del club granata che non è piaciuto alla Juventus la ...

Mima aereo Superga : la Juventus bandisce tifoso dallo stadio per 5 anni : Mentre venerdì sera Juventus e Torino erano in campo per il derby, un tifoso Mimava l'aereo caduto a Superga . Un gesto terribile e irrispettoso nei confronti delle vittime della tragedia aerea che ...

Tifoso della Juventus mima l’aereo di Superga : individuato e inibito per 5 anni : individuato il Tifoso della Juventus, durante il derby contro il Torino, ha mimato il gesto dell’aereo di Superga: inibito dallo stadio per 5 anni Un gesto sconsiderato che, com’è giusto che sia, gli è costato caro. individuato il Tifoso ripreso dalle telecamere mentre mimava, durante Juventus-Torino, il gesto dell’aereo di Superga, precipitato nella tragedia che ha visto morire i giocatori del Grande Torino. Dopo i ...

Juventus – Pjanic si guarda intorno - il centrocampista bianconero ammette : “sono in Italia da otto anni - nel calcio tutto è possibile” : Le confessioni di Pjanic: dalla delusione della Champions al possibile addio alla Juventus Pjanic pensa all’addio? Il centrocampista bianconero potrebbe salutare la Juventus già quest’estate, come emerso da un’intervista su Canal+: “nel calcio tutto è possibile ma bisogna che tutti siano d’accordo. tutto è possibile nel calcio, sono da otto anni in Italia, al terzo anno alla Juve, in un grande club, ma poi nel ...