Juve | 34 anni fa la tragedia dell' Heysel

Juventus - 34 anni fa la tragedia dell’Heysel : il club bianconero ricorda le vittime con un messaggio toccante : Il club bianconero ha pubblicato sul proprio sito un messaggio toccante nell’anniversario della tragedia dell’Heysel “E’ un pensiero indelebile, che ci accompagna tutto l’anno, ma che oggi, 29 maggio, si amplifica ancora di più. A 34 anni di distanza da una delle più orribili tragedie che abbiano mai colpito il mondo dello sport, la Juventus si stringe fortemente attorno alle famiglie delle 39 vittime ...

Juve - l’addio di Allegri : “Una scelta della società. Orgoglioso di questi cinque anni - nessun rimpianto” : “Sono Orgoglioso di questi cinque anni alla Juve: l’addio è una scelta societaria ma non sarei rimasto comunque in eterno. Lascio una squadra più forte delle altre, con una società solida che mette tutti in condizione di lottare per vincere. Ci vuole unione di intenti e serietà, cose che ho riscontrato in tutti coloro i quali ho allenato e con cui ho collaborato. La sconfitta di oggi? Siamo in vacanza da un mese”. Così ...

Mihajlovic a Tiki Taka : “Io alla Juve?” - la sua risposta. E poi : “Vi racconto cosa accadde cinque anni fa…” : E’ stato uno dei primi nomi accostati alla Juve dopo l’addio di Allegri. Ma i contatti, quelli reali, ci sono stati soltanto cinque anni fa, come annunciato da lui stesso. Sinisa Mihajlovic, ospite di Tiki Taka, ha parlato del suo futuro, delle voci che lo volevano ai bianconeri e di quel colloquio di cinque anni fa. “cosa è accaduto cinque anni fa? Ci siamo parlati, siamo andati a casa del presidente io Nedved e ...

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Gianni Di Marzio rilancia la pista : Guardiola allenatore della Juventus? Voci su un pre-contratto, ma il Manchester City prende posizione: 'Falsità'. Le ultime notizie

Guardiola alla Juve – AGI : trovato accordo per 4 anni. Spunta la data della presentazione : Guardiola alla Juve – Stando a quanto riportato dalla AGI, Agenzia giornalisti Italia, Pep Guardiola avrebbe trovato l’accordo con la Juventus per le prossime 4 stagioni. Il 4 giugno si firma l’accordo. Guardiola alla Juve – Secondo l’Agenzia mancherebbe solo l’ufficialità da parte del club torinese. Manca solo l’ufficialità La Juventus e Pep Guardiola avrebbero raggiunto un accordo che ...

De Laurentiis : 'Juve va avanti da 120 anni con stessa società - sono sempre stati aiutati' : In questo finale di stagione, il presidente del Napoli, De Laurentiis, è stato spesso ospite in varie emittenti radiofoniche: ha avuto modo di parlare del suo Napoli e del secondo posto che il massimo dirigente campano ritiene un traguardo prestigioso per la sua società. Come sappiamo, la rivalità fra Juventus e Napoli prosegue oramai da anni, sin dai tempi di Maradona e Platini: attualmente le due squadre sono indubbiamente le più forti ...

Accordo a sorpresa Juve-Guardiola Quattro anni a 24 mln a stagione : Clamoroso Accordo fra la Juventus e Pep Guardiola che impegnerebbe l'allenatore con i bianconeri per Quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione. Secondo quanto apprende l'Agi, la firma è prevista per il 4 giugno. Venerdì 14 poi la presentazione ufficiale, giorno in cui, casualità, i tour per visitare l'Allianz Stadium con il relativo Juventus Museum sono stati improvvisamente e ...

“Radio Sportiva” - clamoroso : “Guardiola è della Juve - firma per 4 anni” : Guardiola Juventus, un binomio da sogno nel cassetto il quale potrebbe concretizzarsi in maniera immediata nel corso della prossime settimane. Di fatto, secondo quanto riportato da “Radio Sportiva”, Pep Guardiola avrebbe raggiunto un accordo totale con la società bianconera per un contratto di 4 anni. Una notizia trapelata nelle ultime ore dopo l’incontro a Milano […] More

Radio Sportiva : 'Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus - contratto di 4 anni' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Dopo l'addio, annunciato in conferenza stampa, di Massimiliano Allegri, è iniziata la corsa alla panchina bianconera. Didier Deschamps, uno dei nomi circolati negli ultimi giorni, ha annunciato di non volere lasciare la Nazionale francese e si è tirato fuori dalla corsa. Si è parlato anche di Maurizio Sarri, allenatore che non è certamente gradito ai vertici del Chelsea, ...

Radio Sportiva : Guardiola alla Juventus per 4 anni : L’incontro con Paratici “Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata: Pep #Guardiola sarà il nuovo allenatore della #Juventus. Contratto di 4 anni. Deal done”. Così ha twittato pochi minuti fa lo Speaker di Radio Sportiva, Federico Gennarelli. Si attendono eventuali riscontri… Così Radio Sportiva questa sera. La Juventus avrebbe chiuso con Pep Guardiola il vero obiettivo numero uno della società bianconera. Secondo ...

Mihajolivic non si sbottona : “Io alla Juve? Sì - ma cinque anni fa…” : “Io alla Juventus? Sì, un contatto c’è stato, ma cinque anni fa. E poi basta“. Così il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha risposto a chi gli chiedeva se il club bianconero lo avesse cercato per il dopo Allegri in panchina. Lazio-Bologna è uno spettacolo di gol ed emozioni: finisce 3-3, salvezza per i rossoblu [FOTO] Lazio-Bologna 3-3, le pagelle di CalcioWeb: Bastos e Poli sugli scudi [FOTO] “Il mio futuro? ...

Allegri : "Juve - 5 anni d'amore - ora arriverà un grande allenatore" | L'addio è ufficiale : Pochissime ore dopo l'esonero dalla Juventus, Massimiliano Allegri ha ricevuto il Tapiro d'oro e ha pronunciato le prime parole da ormai ex tecnico bianconero: "Sono stati cinque anni d’amore meravigliosi. Cinque anni per me sono tanti!". Poi Staffelli di Striscia la notizia l'ha incalzato sul suo sostituto a Torino: "Questo non lo so, uno bisogna che vada in panchina, non so chi. Comunque sceglieranno un grande allenatore perché la Juventus è ...

Juventus-Allegri - bilancio di 5 anni : niente Champions ma ricavi quasi raddoppiati : Il quinquennio di Max Allegri ha sancito la restaurazione del potere bianconero in ambito sportivo e il ritorno del club di Torino tra le big del calcio europeo soprattutto in termini economici. Oggi Allegri lascia una società che ha ampiamente superato la soglia dei 400 milioni di ricavi...

Juventus e Allegri - divorzio dopo 5 anni : il titolo vola a Piazza Affari : Ufficiale: Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Domani conferenza stampa con Andrea Agnelli. L'annuncio della separazione arriva dopo...