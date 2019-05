Jaguar Land Rover - Il volante si scalda per richiamare l' attenzione

Motori - Sicurezza – Jaguar Land Rover - il volante aptico aiuta a rimanere concentrati : Una ricerca Jaguar Land Rover studia la possibilità di riscaldare o raffreddare rapidamente il volante per l’impiego nella navigazione turn-by-turn Uno speciale volante sviluppato da Jaguar Land Rover potrebbe contribuire a mantenere l’attenzione del guidatore sulla strada, segnaLandogli le svolte – a destra o sinistra – suggerite dal navigatore. La ricerca, condotta in collaborazione con la Glasgow University è ...

Motori – Weekend ‘rosa’ sul Monte Bianco con Jaguar Land Rover : In occasione della 14ª tappa del Giro d’Italia, la Saint-Vincent – Courmayeur Skyway Monte Bianco, riapre la “Casa in montagna” Jaguar Land Rover Dopo il successo del Winter Tour 2018/2019 firmato Jaguar Land Rover, è di nuovo tempo di vacanze ad alta quota per godersi il sole in montagna nell’incantevole paesaggio di Courmayeur e delle sue cime ancora imbiancate. L’affascinante località turistica ai piedi del Monte Bianco è parte ...

FINANZA & AUTO/ I guai di Jaguar Land Rover - una brutta notizia per Fca : Jaguar Land Rover non passa un buon periodo. Potrebbe finire nel mirino di Carlos Tavers, numero uno di Psa. Non una buona notizia per Fca

Guadagnare durante la guida? Grazie a Jaguar Land Rover si può : ecco la ‘Smart Wallet Technology’ : Sarà possibile Guadagnare criptovaluta ed effettuare pagamenti durante la guida Grazie ai servizi per veicoli connessi sperimentati da Jaguar Land Rover Grazie alla tecnologia “Smart Wallet” segnaLando automaticamente alle autorità o ai provider dei servizi di navigazione, informazioni utili come ingorghi di traffico o buche pericolose il conducente potrà acquisire crediti. Tali crediti potranno essere impiegati per pagare ...

Jaguar Land Rover e golf - un binomio perfetto : il Golf Challenge 2019 regala un’esperienza a 360 gradi : Il Jaguar Land Rover Golf Challenge 2019 porta le emozioni dello sport nei migliori circoli italiani. Golfisti e non potranno vivere un’esperienza a 360 gradi e provare tutta la gamma Jaguar Land Rover Sabato 13 aprile è partito il Jaguar Land Rover Golf Challenge 2019, il prestigioso torneo a coppie itinerante che proseguirà fino ai primi di novembre, concludendosi con una finale nazionale e una finale internazionale dedicata ai ...