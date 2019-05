Italia-Svizzera calcio femminile | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Siamo ormai ai nastri di partenza del Mondiale 2019 didi Francia (che scatterà il 7 giugno) e l’prosegue nella sua preparazione e nell’avvicinamento alla kermesse iridata. La Nazionale della CT Bertolini torna in questo palcoscenico dopo ben 20 anni e farà di tutto per presentarsi nel migliore dei modi. Per questo motivo questo pomeriggio andrà in scena una amichevole di grande importanza, per tastare il polso alle nostre giocatrici a meno di 10 giorni dal via ufficiale del Mondiale. Allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara alle ore 15.00, infatti, l’se la vedrà contro lanell’ultimo test prima della partenza per la Francia. Avremo di fronte una squadra di valore, la numero 18 del ranking, contro cui le azzurre si sono scontrate in passato e sono in vantaggio 3-1 nel computo degli ultimi quattro incontri disputati. Le parole ...

RadioAirplay_it : #RondiniAlGuinzaglio di @IlVeroUltimo è trasmesso dalle #radio di 9 paesi nel #mondo: Bulgaria-Croazia-Hong Kong-It… - petergomezblog : Gucci, Kering sposta la logistica dalla Svizzera in Italia - Vivo_Azzurro : #Ferrara Città Azzurra per #Italia ???? vs #Svizzera ???? ?? Mercoledì 29 maggio le #Azzurre affrontano la Svizzera nel… -