Istat | in Italia commessi 0 | 6 omicidi per 100mila abitanti

OTA avvIstato anche in Italia per Huawei P10 : sotto con l’aggiornamento B185 : Stanno arrivando segnalazioni importanti e incoraggianti oggi 29 maggio per i tanti utenti Italiani che sono in possesso di un Huawei P10, considerando il fatto che anche qui da noi sta arrivando l'aggiornamento B185. Si tratta della patch mensile, l’ultima in ordine di tempo sfornata dal produttore cinese, con cui andremo incontro non solo alla patch per la sicurezza di maggio, ma anche ad alcuni interventi che potrebbero migliorare ...

Dati Istat - sale la fiducia degli Italiani : Valentina Dardari Il miglioramento, inaspettato, tocca sia i consumatori che le aziende. Tutti i settori sono positivi I Dati istat rilevano un miglioramento diffuso, sia per quanto riguarda i consumatori che le imprese. I primi passano da 110,6 punti a 111,8, nettamente al di sopra delle aspettative degli analisti, 110,0. Mentre le aziende che erano a 98,8 raggiungono i 100,2. Quest’ultimo è il dato migliore da novembre dello scorso ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco 2019 : Italia - un solo pass olimpico conquIstato sinora. Quanto pesa l’addio di Niccolò Campriani : Da quell’ultimo ultimo Tiro sono passati 1011 giorni, eppure l’assenza di Niccolò Campriani non sembra essere ancora stata metabolizzata al meglio dalla nazionale di Tiro a segno, che da domenica prossima sarà di scena a Monaco nella terza tappa della Coppa del Mondo 2019 andando a caccia dei pass olimpici necessari ad aumentare il contingente partecipante ai Giochi di Tokyo 2020. Rio e Tokyo in un intreccio lungo 18.559,97 km, ...

L’Istat taglia le stime di crescita per l’Italia : nel 2019 il Pil crescerà solo dello 0 - 3% : Quest'anno il Pil crescerà dello 0,3%, in deciso rallentamento rispetto all’anno precedente. Lo comunica l'Istat nel suo report di previsioni economiche per l'Italia. Nonostante sia stato necessario revisionare a ribasso le stime pubblicate lo scorso novembre dall'istituto, ci sarebbero comunque dei miglioramenti, se si considerano le aspettative del +0,1% comunicate a inizio mese dalla Commissione europea.Continua a leggere

Anche l'Istat dice che il pil italiano crescerà meno del previsto : Milano. l'Istat stima che il pil italiano aumenterà dello 0,3 per cento nel 2019, in deciso rallentamento rispetto al 2018 e poco sopra la previsione di crescita zero fatta ieri dall'Ocse. Soprattutto, in netto ribasso rispetto a quanto lo stesso istituto di statistica aveva previsto a novembre (+1,

L'Istat vede l'Italia a +0 - 3% nel 2019. Stime Pil tagliate - disoccupazione in aumento : L’Istat taglia le Stime del Pil per quest’anno: da +1,3% a +0,3%. Una “forte revisione” delle previsioni di crescita rispetto ai dati rilasciati a novembre, spiega l’Istituto, sottolineando inoltre il “deciso rallentamento” a confronto con l’anno precedente (+0,9%). Le Stime dell’Istat sul Pil di quest’anno risultano “lievemente” migliori rispetto a quelle ...

Istat - consumo di alcol in Italia : in aumento i bevitori 'occasionali' : Un'indagine condotta nel 2018 dall'Istat (l'Istituto nazionale di statistica che effettua ricerche sul piano sociale tra gli Italiani) e pubblicata il 15 maggio di quest'anno, si sofferma sul consumo di alcolici da parte degli Italiani. La ricerca fa parte dell'iniziativa "Aspetti della vita quotidiana", un complesso di studi volto a definire la realtà sociale dell'Italia di oggi . Dai dati si evince in diversi casi un aumento del consumo di ...

LIVE Berrettini-Zverev - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 7-5 7-5 - l’azzurro TRIONFA SUL CENTRALE!!!! Ottavi conquIstati! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019: di fronte, sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma, ci sono Matteo Berrettini e Alexander Zverev. Per il romano e il tedesco si tratta del secondo confronto. Il primo si disputò proprio un anno fa, sempre sul Centrale e sempre al secondo turno: Zverev si impose per 7-5 6-2, con Berrettini che giocò una partita molto buona nel ...

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : rimonta pazzesca del siciliano e secondo turno conquIstato dopo la vittoria per 4-6 6-3 6-1! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato ed Alex de Minaur, valida per il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’australiano sarà il terzo dalle ore 11.00 sul Centrale. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, dove attende uno dei due il tedesco Philipp Kohlschreiber. Certamente non un sorteggio dei ...

LIVE Sonego-Khachanov - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA. Sonego lotta ma il russo è più forte anche del tifo : vittoria al terzo e secondo turno conquIstato! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Karen Khachanov, match valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Si tratta della rivincita della sfida del Masters 1000 di Montecarlo, quando il piemontese sorprese il russo, imponendosi in due set. Quello del Principato fu un torneo davvero ottimo per il numero 68 del ranking mondiale, che raggiunse i quarti di finale, dove venne sconfitto dal serbo, poi ...

Istat - torna a frenare il commercio al dettaglio in Italia : L'Istat stima a marzo, per le vendite al dettaglio, una diminuzione congiunturale dello 0,3% in valore e dello 0,2% in volume. In calo sia le vendite dei beni alimentari, -0,5% in valore e -0,3% in ...

Istat Bankitalia. Famiglie italiane ricche 8 volte il reddito : Shopping nelle vie del centro di Milano, Fotogramma, . Gli italiani si confermano un popolo di risparmiatori. E combattono l'incertezza economica e lo stallo degli stipendi continuando ad investire ...

Istat-Bankitalia : "Cresce la ricchezza delle famiglie italiane - superata la Germania" : La ricchezza netta delle famiglie italiane è tornata a crescere nel 2017. Lo rileva la nuova indagine Istat-Bankitalia. Dopo tre anni in negativo, si registra un aumento di 98 miliardi, +1%,, a quota ...