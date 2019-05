Irene Tinagli | chi è | curriculum | carriera e vita privata della politica

termometropolitico

(Di mercoledì 29 maggio 2019): chi è,Alle elezioni europee del 2019,, candidata nella Circoscrizione Italia nord-occidentale per Siamo Europei/PD, ha raggiunto 106.710 consensi. Con questi risultati, è la seconda degli eletti e la donna più votata del nord alle europee. Ecco lae laitaliana. Chi èè nata ad Empoli il 16 aprile 1974 ed è un’economista, accademica eitaliana. Laureata all’Università Bocconi di Milano con la votazione di 110/110 e lode, ha conseguito la laurea magistrale e un dottorato in politiche pubbliche e amministrazione presso la Carnegie Mellon University di Pittsburgh, negli Stati Uniti. Lì si è specializzata in sviluppo economico ed innovazione, e ha iniziato i suoi studi su creatività ed economia urbana con il Professor ...

