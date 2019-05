Invasion | la nuova espansione di Eve Online è disponibile | pubblicato un nuovo trailer

eurogamer

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L'di Eve, chiamatae focalizzata sul PvE, èsu Steam. Ilpianeta Eden non sarà più lo stesso perché vedrà l'arrivo di unarazza aliena, i Triglavian che saranno i nuovi nemici del gioco.Questa fazione era già presente con la precedente"Into the Abyss". Ora i Triglavian escono da questo abisso minacciando i giocatori con le loro navicelle. I nemici si avvarranno di flotte spaziali chiamate Xordazh che saranno molto più grandi di dimensioni rispetto a quelle dei giocatori.Combattendo contro i nemici sarete in grado di ottenere tre nuovi classi di navi Triglavian: le fregate d'assalto Nergal, il cacciatorpediniere Draugur e la nave di assalto Ikitursa. CCP, come riporta Rock Paper Shotgun, ha anche aggiunto nuove opzioni per quanto riguarda il sistema di dichiarazione di guerra ed ha corretto una serie di bug presenti nel ...

