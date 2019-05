aldiladelcinema

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Oggi abbiamo realizzato un’ai duefondatori della casa di moda, Federico Austeri, laureato in Economia che gestisce il lato vendite e marketing, Giacomo Longarini, invece, che è specializzato in grafica e gestisce il designer ed i modelli. Cosissimi e già ilha un gran successo. L’ultimo sold out ha vestito centinaia di persone. Qual è il vostro segreto? Il nostro segreto è quello di coniugare ricercatezza, stile e qualità in prodotti unici, capaci di rispecchiare le più alte aspettative ed esigenze, tramite l’artigianalità del Made in Italy. L’Ideazione, la progettazione, il reperimento dei materiali e le lavorazioni finali, sono interamente svolte in Italia; ma il segreto che ci ha consentito di raggiungere i risultati ottenuti è stato quello di averci creduto fermamente senza farci scoraggiare dai vari ostacoli trovati durante ...

Linkiesta : «Abbiamo 2,2 milioni di giovani che non studiano e non lavorano. Una classe dirigente responsabile si auto tassereb… - LiciaGargiulo : Intervista ai giovani creatori del brand Temple Firm - Sabrina43793023 : RT @Linkiesta: «Abbiamo 2,2 milioni di giovani che non studiano e non lavorano. Una classe dirigente responsabile si auto tasserebbe per fa… -