Inter | Conte pressa la dirigenza | vuole arrivare al ritiro con il lavoro già impostato

Quanto guadagna Antonio Conte : stipendio e patrimonio all’Inter : Quanto guadagna Antonio Conte: stipendio e patrimonio all’Inter L’annuncio ufficiale sembra ormai solo una formalità: nella prossima stagione Antonio Conte siederà sulla panchina dell’Inter. Antonio Conte: quando l’annuncio ufficiale L’annuncio ufficiale arriverà entro venerdì secondo le ultime indiscrezioni: d’altra parte, Conte si trova già a Milano e ormai pare certo che accompagnerà lo stato maggiore interista a Madrid, sabato 1 ...

CONTE ALLENATORE DELL'Inter/ Annuncio per venerdi : tecnico a cena con Zhang : CONTE ALLENATORE DELL'INTER: l'approdo del tecnico è ormai certo, ma la dirigenza deve risolvere il contratto con Spalletti e serve prudenza.

Serie A - calciomercato al via : Conte vicino all'ufficializzazione con l'Inter : Chiusa la questione campionato, alcune società, soprattutto di alta classifica, si trovano a fare i conti con la necessità di modificare la rosa, cambiare allenatore o passare di proprietà. Situazione squadra per squadra Atalanta La Dea festeggia la storica qualificazione ai gironi di Champions, dopo uno straordinario terzo posto nel massimo campionato. Ma ora deve valutare se rinforzare ulteriormente la squadra e come farlo. Inoltre c'è la ...

Antonio Conte - nasce la sua Inter : tutti i dettagli svelati da Fabrizio Biasin : Questo è certamente un modo strano per iniziare un articolo, ma è finito il campionato e per le prossime settimane, fino a inizio settembre, ci toccherà parlare solo di mercato, di «balle di mercato», di squadre che comprano ma poi non comprano e di altre che vendono ma poi non vendono e, questo dra

Inter - si profila una squadra competitiva per Conte : in attacco spazio anche per Dybala : L'Inter si prepara a partire con un nuovo ciclo, pieno di cambiamenti, nella prossima stagione. Il primo grande cambiamento c'è stato a dicembre, con l'ingresso in società del nuovo amministratore delegato, area sport, Giuseppe Marotta. Da allora si era capito sarebbe partito un nuovo ciclo. E tra qualche giorno sarà il turno dell'avvicendamento in panchina, con l'arrivo di Antonio Conte al posto di Luciano Spalletti, che alla fine è riuscito a ...

Panchina Inter - Tronchetti Provera : “Conte grande allenatore” : Panchina Inter – L’Inter ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League, adesso è arrivato il momento di programmare la prossima stagione. L’ad dello storico sponsor e tifoso dell’Inter, Marco Tronchetti Provera, a margine del Festival dello Sviluppo Sostenibile a Milano, ha parlato del club nerazzurro: “Siamo in Champions!” Ai giornalisti che gli chiedevano cosa pensi del possibile arrivo di ...

Inter - Tronchetti Provera benedice l’arrivo di Conte : “ha sempre fatto bene. Icardi? Decide la società” : Interrogato sul possibile arrivo sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte, Tronchetti Provera ha espresso il proprio punto di vista Antonio Conte “è un grande allenatore. Ha sempre fatto bene quello ha fatto“. Lo dice Marco Tronchetti Provera, storico sponsor dell’Inter, a proposito del nuovo probabile allenatore dei nerazzurri. “Spalletti è riuscito a portare la squadra in Champions e quindi adesso dobbiamo ...

Calciomercato Inter – Due bomber per Conte! Assalto a Dzeko e Lukaku : Icardi pronto alla cessione : Due nuovi arrivi in attacco per l’Inter: con Dzeko e la Roma c’è un’intesa di massima, mentre si monitora Romelu Lukaku. Icardi è pronto alla cessione Raggiunta una sofferta qualificazione in Champions League, l’Inter ha incassato una cospicua somma di denaro che permetterà ai nerazzurri di operare con decisione sul mercato. Del resto, l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, ormai cosa certa, necessità di ...

Inter - Icardi vorrebbe parlare con Conte per restare in nerazzurro : Uno dei giocatori che ha deluso maggiormente le aspettative in questa stagione, in casa Inter, è sicuramente Mauro Icardi. La prima parte dell'annata era stata positiva, con l'attaccante decisivo in Champions League, a segno contro squadre di valore assoluto come Tottenham, Barcellona e Psv Eindhoven. Da febbraio in poi il crollo, coinciso con la scelta della società di togliergli la fascia di capitano, affidandola a Samir Handanovic. Due mesi ...

Inter - con la Champions pronti due regali per Conte : tra questi c'è Dzeko : La qualificazione in Champions League non cambierà i piani dell'Inter in vista della prossima estate. I nerazzurri, infatti, rivoluzioneranno gran parte della rosa dopo le varie vicende che hanno contraddistinto quest'annata. Il primo cambiamento arriverà sulla panchina con l'arrivo probabile di Antonio Conte al posto di Luciano Spalletti. Un avvicendamento che potrebbe essere ufficializzato già questa settimana visto che l'allenatore pugliese ...

Inter in Champions League : l'annuncio di Conte potrebbe arrivare mercoledì : L'Inter ha vissuto una delle sue serate pazze ieri contro l'Empoli nell'ultima giornata di campionato. A dieci minuti dal termine, infatti, i nerazzurri erano fuori dalla Champions League. All'81', poi, è arrivato il gol vittoria di Radja Nainggolan, che ha portato il club nuovamente nella massima competizione europea per il secondo anno consecutivo. I toscani, invece, sono retrocessi in Serie B: pur arrivando a pari punti con il Genoa, gli ...

Inter-Conte - è la settimana decisiva per la firma sul contratto : ingaggio milionario per l’ex Juve : Una volta conquistata la Champions League, la società nerazzurra è pronta adesso a far firmare il contratto ad Antonio Conte che sostituirà Luciano Spalletti La partita contro l’Empoli è stata l’ultima di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter, l’allenatore toscano si è congedato da San Siro regalando la qualificazione in Champions ai tifosi nerazzurri, battendo 2-1 la formazione toscana. Claudio ...