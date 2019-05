Innovazione | i sistemi per la micro-cogenerazione domestica brevettati dall’Unical al

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ci saranno anche gli innovatividi, ideati all’interno dell’Università della Calabria, il prossimo 25 giugno al Techshare Day 2019 di Torino, evento che negli ultimi anni vuole dare visibilità al trasferimento tecnologico. Il progetto “residenziale: caldaie a biomassa con generatori Stirling off/on grid”, ideato e brevettato all’interno del Gruppo di Ricerca diElettrici per l’Energia dell’Unical, è stato selezionato insieme a più di 100 eccellenze tecnologiche made in Italy che saranno presentate nel capoluogo piemontese. Il Techshare Day fa parte dell’Italian Tech Week, uno dei più importanti eventi europei dedicato al mondo della tecnologia, della cultura e dell’, che si svolgerà dal 25 al 28 giugno in collaborazione con il MiSE-UiBM (Ufficio italiano marchi e brevetti ...

