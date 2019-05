Inchiostri per tatuaggi a rischio cancro | il Ministero della Salute ritira dal commercio

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ilha vietato altri due colori di quelli usati negliperperché risultati cancerogeni. Si tratta di due pigmenti provenienti dagli Stati Uniti ma distribuiti da aziende italiane: il rosa Rose SatinEternal Ink, flacone da 30 ml con lotto scadenza 27/07/2020. E poi anche il rosso, il Perma Blend – Queens Red, entrambimarca Permablend Pigments, lotto PBQH181812. Dalle analisi è emerso che contengono sostanze vietate dalla legislazione europea in quanto a, motivo per cui ilha provveduto subito arli dal mercato. FQ Magazine Fiorello cade dalla bici a causa delle buche di Roma: “Ho una costola incrinata” Non è la prima volta che gliusati per ifiniscono nel ...

