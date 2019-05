repubblica

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Hanno deciso di presentarsi per rendere dichiarazioni spontanee, la: "Non sarà un altro G8, non dubitiamo della serietà e professionalità della polizia"

giusmo1 : In Procura i poliziotti coinvolti nel pestaggio del giornalista di 'Repubblica' a Genova - repubblica : In Procura i poliziotti coinvolti nel pestaggio del giornalista di 'Repubblica' - annaritab72 : In Procura i poliziotti responsabili del pestaggio del giornalista di 'Repubblica' -