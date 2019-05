In Europa una rete di 1 500 ospedali preparati alla gestione dell’ictus

C’è una nuova specie di serpente in Europa - la più grande di tutte : chi è l’Elaphe urartica : Grazie ad approfondite analisi genetiche e morfologiche condotte su vari esemplari di cervone, un team di ricerca internazionale ha identificato una nuova specie di serpente, chiamata Elaphe urartica. Con i suoi 2,60 metri di lunghezza massima è il più grande serpente europeo. Ecco com'è fatto e dove si trova.Continua a leggere

Europa League a Baku - una scelta tra calcio e geopolitica : Perché la finale di Europa League si gioca a Baku in Azerbaijan? Mercoledì 29 Maggio 2019 alle ore 21.00, verrà disputata a Baku, capitale dell’Azerbaijan, all’Olympic Stadium, la finale di Europa League. La sfida vedrà impegnate le due compagini inglesi di Arsenal e Chelsea (clicca qui per il pronostico dei bookmaker), rispettivamente guidate dal tecnico spagnolo […] L'articolo Europa League a Baku, una scelta tra calcio e ...

Renzi : “una grande opportunità per cambiare l’Europa” : Dopo il risultato delle elezioni europee torna a farsi sentire Matteo Renzi. L’ex premier ad una radio francese (RTL) ritiene che l’esito delle votazioni rappresenti una grande opportunità per cambiare l’Europa. L’ottimismo deriva dal fatto che nonostante i buoi risultati dei nazionalisti, la maggioranza è ancora nelle mani dei partiti pro-Europa. Pertanto questi risultati vanno utilizzati come un segnale: anzi, un ...

L’Europa cambia ad alta velocità - senza una direzione certa : Parte l’Eurostar delle 8.52 dalla stazione di Bruxelles. In due ore il treno ad alta velocità mi riporterà in redazione a Londra dopo la maratona giornalistica al Parlamento Europeo per i risultati delle elezioni.Mentre il treno esce dalla stazione, ripenso ai tempi della nascita dell’Eurostar, nel lontano novembre 1994. Sembrava meravigliosa l’idea di un tunnel sotto la manica, di un treno che riuscisse a varcare ...

Giro d’Italia 2019 - il Mortirolo ai raggi X. Una delle tre salite più dure in Europa. Pendenza asfissiante - ascesa infernale : La lotta per la conquista del Giro d’Italia 2019 è ormai entrata nel vivo e la battaglia tra gli uomini di classifica ha movimentato in maniera spettacolare ed appassionante le ultime tappe. Soltanto nella terza settimana però le montagne si prenderanno davvero la scena, a partire dalla tappa di domani, la più attesa della corsa nonostante l’assenza del Passo Gavia, il cui punto focale sarà il Mortirolo, una delle tre salite più impegnative ...

Una Europa che deve essere rilanciata : L’Europa, grande mercato di consumi e per questo corteggiato da tutti, è di fronte a una scelta decisiva: ritrovare nuovo slancio o rassegnarsi a un rapido tramonto per il prevalere delle divisioni. Nel primo caso potrà giocare un ruolo nella partita in corso a livello mondiale. Nel secondo è chiaro che gli Stati europei, anche quelli più forti come la Germania, dovranno rassegnarsi a essere soltanto spettatori...

Europarlamento - proiezioni : Popolari e Socialisti in calo ma resta una netta maggioranza europeista. Bene Verdi e Liberali : I Popolari restano il primo gruppo all’Europarlamento con 173 seggi, ma ne perdono più di 50 rispetto al 2014, seguiti dai Socialisti e Democratici con 147 (da 186), e dai Liberali a 102 (da 68). Quarti i Verdi con 71 europarlamentari (da 52), poi i Conservatori e Riformisti a 58 (da 76), mentre l'Enf (il gruppo della Lega di Salvini) avrebbe 57 seggi (da 37) e l'Efdd (il gruppo dei Cinque Stelle e di Farage) 56 (da 51). Gue da ...

Coppe sfortunate. L’amaro percorso di esclusione del Napoli dall’Europa : Un Napoli sfortunatissimo in Europa, quello di quest’anno, nonostante la Champions fosse iniziata sotto i migliori auspici. La storia degli episodi europei da dimenticare è raccontata dal Corriere dello Sport nello speciale di oggi dedicato alla squadra di Ancelotti. Gli elementi necessari c’erano tutti: “classe, esperienza e, soprattutto, un allenatore vincente, abituato a calcare quei palcoscenici così prestigiosi”. Le avversarie, però, erano ...

Non è solo una partita per l’Europa - ecco perché bisogna andare a votare : Non è solo una partita per l’Europa, il voto di domenica in Italia. Conteranno le percentuali, ma conterà forse ancor di più, il distacco tra M5s e Lega nello scontro tutto interno al governo che si aprirà a spoglio ultimato. “Non escludo che la Lega stia affrontando le elezioni europee per sfiduciare Conte”, ripete da giorni il vice premier pentastellato, Luigi Di Maio. La minaccia è uscita qualche settimana fa dal cilindro del numero due di ...

Atalanta per la storia - Gasperini : “Uscire dall’Europa League è stata una fortuna” : L’ultima tappa prima di fare la storia. Atalanta attesa dalla sfida di domani contro il Sassuolo. Una vittoria significherebbe qualificazione in Champions. Il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini predica calma durante la consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole. “Dipendiamo da noi, non abbiamo bisogno di ascoltare cosa succede sugli altri campi, paradossalmente potremmo arrivare anche terzi e questo ...

La riduzione delle disuguaglianze è una sfida che l'Italia e l'Europa non possono ignorare : Le crescenti disuguaglianze economiche, sociali e di genere, nel godimento dei diritti nel mondo del lavoro, sono uno dei temi centrali della nostra epoca. Un tema ormai riconosciuto a livello internazionale come un fenomeno che colpisce trasversalmente sempre di più tutti i livelli della società, territori, Paesi ricchi e poveri, inasprendo rabbia e tensione sociale. Anche in Italia, come nel resto d’Europa. Definire e ...

Jalopy - una strana e meravigliosa avventura che vi permette di visitare l'Europa dell'est a bordo di una macchina che cade a pezzi è gratis su Humble Store : Su Humble Store potete usufruire di una promozione che vi consente di scaricare gratuitamente Jalopy, titolo sviluppato da Minskworks.Descrivere questo gioco è difficile in quanto Jalopy, come riportano i colleghi di Eurogamer, altro non è che un viaggio on the road attraverso l'Europa dell'est. La storia è semplice: dovrete portare vostro zio da un lato dell'ex blocco orientale all'altro, procedendo felicemente e senza incidenti attraverso la ...

Siena - si ribalta bus di turisti dell'Est Europa : morta donna 40enne - una trntina i feriti : Gravissimo incidente a un bus turistico questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di una donna morta e diversi...

