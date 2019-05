Impianti di rifiuti | Ministro Costa | in media “un incendio ogni 3 giorni”

Rifiuti Roma - resa della giunta Raggi : un commissario per gli Impianti : «Qui serve un commissario. Altrimenti con l?estate alle porte Roma rischia davvero l?emergenza sanitaria». Al ministro dell?Ambiente, Sergio Costa, i 5 Stelle capitolini...

Rifiuti : tavolo in assessorato su Impianti del trapanese (2) : (AdnKronos) - "Abbiamo discusso proposte che affrontano il problema nel breve e nel lungo periodo – spiega Pierobon – Sul fronte Sicilfert stiamo continuando a lavorare e a dialogare con l’amministrazione giudiziaria e restiamo cauti ma fiduciosi. Sul Polo di Castelvetrano invece sono state esaminat

Rifiuti : tavolo in assessorato su Impianti del trapanese : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - Un vertice all’assessorato regionale all’Energia per aiutare i Comuni del trapanese a risolvere i problemi nel settore Rifiuti. L’incontro si è svolto ieri e ha visto partecipare l'assessore regionale Alberto Pierobon, il prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi, il sinda

Rifiuti : assessore Sicilia - 'stiamo correndo - differenziata in crescita e Impianti in aumento' (2) : (AdnKronos) - Oggi la Sicilia produce circa 300mila tonnellate l’anno di organico e sono attivi 13 impianti di compostaggio che possono trattare 327.231 tonnellate di umido. "Una quantità sufficiente, di certo al limite del fabbisogno a causa di ritardi del passato, ma il quadro è in continua evoluz

Rifiuti : assessore Sicilia - 'stiamo correndo - differenziata in crescita e Impianti in aumento' : Palermo, 6 mag. (AdnKronos) - "La differenziata è salita in un anno di dieci punti percentuali. Ci sono stati dei problemi ad alcuni grossi impianti che trattano l’organico in Sicilia e alcuni guasti sono stati aggiustati. Bisogna però ribadire che differenziare conviene a tutti, rispetta l’ambiente

Rifiuti : Pierobon - 'in giunta ok finanziamento 57 milioni per cinque Impianti pubblici' : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - La giunta regionale siciliana, presieduta da Nello Musumeci, ha approvato la delibera che stanzia 57 milioni e 295 mila euro per il finanziamento di cinque impianti di Rifiuti pubblici. La proposta dell’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Albe

Piano rifiuti Sicilia - priorità agli Impianti pubblici : Il Piano regionale per i rifiuti prevede misure per contrastare le speculazioni e dare priorità agli impianti pubblici. Intervento di Pierobon

Rifiuti : Pierobon - 'in piano Sicilia Impianti pubblici e misure anti speculatori' (4) : (AdnKronos) - Sotto esame da parte dell’assessorato la situazione di sei impianti, di cui tre privati (nei Comuni di Marsala, Ioppolo Giancaxio, Catania) e tre pubblici (Asi Dittaino Enna, Polo tecnologico di Castelvetrano, impianto di compostaggio di Bisacquino), che sono chiusi - o per il mancato

Rifiuti : Pierobon - 'in piano Sicilia Impianti pubblici e misure anti speculatori' (3) : (AdnKronos) - "Il recente sequestro dell’impianto Sicilfert di Marsala, che garantiva 55 mila tonnellate l’anno, ha fatto scendere la capacità degli impianti da oltre 380 mila tonnellate l’anno a 327 mila - spiega una nota dell'assessorato - Così appena l’impianto Raco di Belpasso, che ha una capaci

Rifiuti : Pierobon - 'in piano Sicilia Impianti pubblici e misure anti speculatori' (2) : (AdnKronos) - Nel piano Rifiuti è previsto un ulteriore passaggio a tutela della legalità: "i privati non possono pensare di trattare in automatico la Forsu, primo perché priorità hanno gli impianti pubblici, secondo perché sono solo gli enti titolari, come le Srr, che con procedure di evidenza pubb

Sui rifiuti servono Impianti - non slogan : “servono impianti di riciclo, recupero e smaltimento, non slogan”. Il nuovo report di Fise Assoambiente è chiaro nell'individuare le criticità della gestione rifiuti in Italia e nel proporre una strategia di medio-lungo termine. Soluzioni a cui è indispensabile mettere mano, e presto, anche perché “

I rifiuti danno energia a 2 - 8 milioni di famiglie - ma mancano Impianti al sud : Un rapporto che non mancherà di sollevare discussioni e qualche polemica. Perché sostiene che l'Italia avrebbe bisogno di nuovi inceneritori: gli attuali sono ormai saturi. In caso contrario, avremo ...

Rifiuti - Utilitalia : da 180 Impianti energia per 2 - 8 milioni di famiglie : Oltre 180 impianti tra inceneritori e digestione anaerobica della frazione organica e dei fanghi di depurazione presenti sul territorio italiano nel 2017, che hanno prodotto 7,6 milioni di MWh di energia, un quantitativo in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 2,8 milioni di famiglie. E’ la fotografia scattata dal ‘Rapporto sul Recupero Energetico da Rifiuti in Italia‘ realizzato da Utilitalia (la Federazione delle imprese di ...

Rifiuti - Utilitalia : 142 Impianti di digestione anaerobica nel 2017 : Nel 2017 erano operativi in Italia 55 impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei Rifiuti urbani, 47 al Nord, 2 al Centro e 6 al Sud, che hanno trattato 6,1 milioni di tonnellate di Rifiuti. Nei prossimi anni saranno operativi altri 31 impianti. E’ la fotografia scattata dal ‘Rapporto sul Recupero Energetico da Rifiuti in Italia’ realizzato da Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua, ambiente ed energia) ...