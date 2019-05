Il Veneto cerca 80 medici Ma solo tre si presentano al concorso

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019)tre candidati hanno sostenuto, e superato, unper ottenere uno degli 80 posti disponibili per diventaredell’urgenza-emergenza. Come riporta Il Corriere della Sera, il governatore delLuca Zaia ha commentato l’accaduto:“Unper 80dell’urgenza-emergenza bandito da Azienda Zero ha visto presentarsi, e superarlo,tre candidati. Ecco l’autentica tragedia in Italia: mancano circa 56mila, 1.300 nel. Un problema che si supera aumentando i posti nelle Scuole di specialità e aprendo un percorso parallelo, cioè permettendo ai neolaureati di essere assunti e di fare la specializzazione direttamente in ospedale. La gavetta si può affrontare anche al fianco dei professionisti”.Ilper idi Pronto Soccorso era stato indetto da Azienda Zero, il centro della ...

