Il Segreto spoiler | Isaac esasperato confessa ad Antolina di non amarla

Il Segreto - spoiler spagnoli : Adela potrebbe morire dopo aver avuto un incidente con Irene : Brutte notizie in arrivo riguardanti ciò che accadrà nei prossimi episodi iberici dell'appassionante e popolare soap opera “Il Segreto” scritta dall'autrice Aurora Guerra. Grazie alle mini avance riportate dal periodico Super Tele si evince che uno storico personaggio femminile rischia di uscire di scena. Gli spoiler rivelano che nell'episodio che i telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana, precisamente venerdì 7 giugno 2019, ...

Il Segreto - spoiler : Isaac si confida con Matias - Elsa collabora con il dottor Alvaro : Gli spoiler delle future puntate de Il Segreto riservano diverse curiosità. Nelle prossime puntate, Isaac Guerrero, interpretato dall'attore Ibrahim Al Shami, inizierà nuovamente a discutere con sua moglie Antolina, interpretata dall'attrice Maria Lima. Quest'ultima farà di tutto per liberarsi del neonato che porta in grembo, poiché è convinta che il bimbo sia malato e per questo motivo cercherà di provocarsi un aborto. Poi la donna deciderà di ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Prudencio bacia Lola - Antolina ammette le sue colpe : Proseguono gli intrighi nello sceneggiato “Il Segreto” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Negli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno questa settimana, la romantica dichiarazione di Prudencio Ortega a Lola si concluderà con un bacio. Quest’ultima sebbene confesserà all’ex pupillo di Francisca Montenegro di non volersi innamorare più di nessun uomo, non rifiuterà il bellissimo gesto d’amore. Antolina invece sorprenderà tutti ...

Il Segreto - spoiler : Isaac accusa la Laguna - Hipolito torna in paese da solo : Le intriganti trame della telenovela “Il Segreto” terranno compagnia al pubblico anche la prossima settimana. Le anticipazioni rivelano che Antolina tenterà di procurarsi un aborto per far ricadere la colpa su Elsa Laguna. Quest’ultima si dispererà, perché tutti i cittadini, compreso Isaac Guerrero, la accuseranno di aver spinto di proposito l’ex ancella giù da un burrone per farle perdere la creatura che porta in grembo. Hipolito invece ...

Il Segreto spoiler : Esperanza e Beltran arrivano alla villa - Fernando in fin di vita : Nelle prossime puntate italiane della popolare soap “Il Segreto” finalmente verrà fatta luce sul falso decesso di Esperanza e Beltran. I due cugini dichiarati morti nella loro abitazione cubana da Maria Castaneda e Gonzalo Castro metteranno piede a Puente Viejo in carne ed ossa. Purtroppo i due bambini prima di poter riabbracciare i loro cari alla villa di Francisca Montenegro si troveranno in grave pericolo, a causa di un incidente avuto in ...

Il Segreto - spoiler : arriva Roberto a Puente Viejo - Fernando vuole conquistare la fiducia di Maria : Nelle prossime puntate della famosa soap opera spagnola Il Segreto, a Puente Viejo arriverà Roberto Sanchez, un amico di Maria Castañeda. Poco dopo il suo arrivo, Roberto farà notevolmente ingelosire Fernando Mesia. Quest'ultimo cercherà di dimostrare a Maria che in realtà è molto cambiato. Così l'uomo accetterà di trattenersi al paese, dopo aver rischiato la vita per salvare Beltran ed Esperanza. In seguito Fernando passerà molto tempo insieme ...

Spoiler Il Segreto fino all'1 giugno : Gracia partorisce - Dolores diventa nonna : Nei prossimi episodi della famosa soap opera spagnola Il Segreto ci saranno numerosi cambiamenti interessanti. Nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno, si scoprirà che il colpevole dell'incendio nella casa cubana di Gonzalo e Maria è Fernando Mesia. In seguito Fernando sarà tormentato dal pensiero che Beltran ed Esperanza siano ancora vivi e ordinerà al suo collaboratore di cercare al più presto i loro ...

Il Segreto - spoiler all'1 giugno : Elsa avvelenata da Antolina - Gracia partorisce : Nuove e avvincenti puntate de Il Segreto attendono in fan della soap iberica nel corso della prossima settimana. A Puente Viejo giungerà una lieta notizia: Dolores scoprirà di essere diventata nonna di una bambina, partorita in Svizzera dalla nuora Gracia. Alla Villa intanto il clima è sempre più teso, dopo che Fernando ha scoperto di essere stato raggirato da Maria. Elsa è in pericolo di vita a causa dell'avvelenamento da parte di Antolina, la ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : il ritorno di Antolina - Lola lavora per Francisca : La soap opera di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra è sempre più appassionante. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo vedrà la prossima settimana, svelano che Antolina dopo essere ritornata a Puente Viejo, farà un gesto inaspettato, visto che restituirà i risparmi che aveva sottratto al marito Isaac Guerrero, per poter consentire ad Elsa Laguna di pagare la sua costosa operazione. ...

Il Segreto - spoiler : Adela perde i sensi durante una conversazione con Irene : Uno storico personaggio femminile dello sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” nato dalla penna di Aurora Guerra, nell’episodio numero 2.002 che il pubblico italiano vedrà prossimamente, farà i conti con dei nuovi problemi di salute. Si tratta di Adela, che avrà l’ennesima crisi a causa dello spostamento della scheggia rimasta nel suo cervello a seguito dell’aggressione ricevuta dal suo nemico del passato Basilio. L’insegnante avrà un ...

Il Segreto - spoiler dal 26 maggio al 1 giugno : Antonila afferma che Elsa ha problemi mentali : Le anticipazioni de Il Segreto dal 26 maggio al 1° giugno, mostrano che Maria continuerà ad agire di testa sua senza voler ascoltare i consigli dategli da Raimundo. Fernando invece, si rivolgerà ad un professionista chiedendogli di cercare degli indizi sulla morte di Gonzalo, Maria e Beltran. Elsa, continuerà ad essere sotto le grinfie di Antonila, che proseguirà nel suo intento di ucciderla somministrandole del veleno. Tra Consuelo e Marcela ...

Il Segreto - spoiler : Fernando non vede di buon occhio l’amicizia tra Maria e Roberto : E’ in arrivo una clamorosa svolta nei prossimi episodi italiani della famosa soap opera “Il Segreto” in programmazione nel periodo estivo. Le anticipazioni rivelano che proprio quando Maria Castaneda e Raimundo Ulloa si ricrederanno su Fernando Mesia, riuscendo a convincerlo a non lasciare Puente Viejo, accadrà qualcosa di inaspettato. A stravolgere i piani del figlio del defunto Olmo per riuscire a farsi dare una seconda possibilità dalla ...

Spoiler Il Segreto : Julieta e Saul si sposano : La famosa telenovela Il Segreto nelle prossime puntate sorprenderà i molti fan che seguono lo sceneggiato iberico. Alcune delle principali anticipazioni si concentrano su Julieta Uriarte e Saul Ortega, interpretato da Ruben Bernal. La coppia prima di riuscire a sposarsi dovrà affrontare alcuni problemi causati da Eustaquio Molero. In seguito, aiutato da Mauricio Godoy, Prudencio rapirà l'Uriarte per evitare che Eustaquio le faccia del male. Poi ...

Il Segreto - spoiler : Mesia confessa il coinvolgimento nel rapimento dei Castaneda : Torna l'appuntamento con le anticipazioni della soap iberica Il Segreto riguardanti gli episodi in onda su Canale 5 da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno. Molte le novità che interesseranno gli abitanti di Puente Viejo, dove vedremo che Fernando verrà a conoscenza che Beltram ed Esperanza sono ancora vivi. Messo alle strette da Maria, il Mesia confesserà il suo coinvolgimento nel rapimento di Emilia ed Alfonso. In paese giunge finalmente una ...