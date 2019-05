Il Papa pronto per la Romania | superiamo le paure | stop barriere

ilfogliettone

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Un "tour de force", così è stato definito il viaggio cheFrancesco compirà inda venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. Queste le tappe previste: Bucarest, poi nel Sud della, fino al santuario mariano di Sumuleu-Ciuc, al confine con l'Ungheria, e a Iasi, al confine con la Moldavia, a Est del paese. Il 2 giugno, Bergoglio sarà a Sibiu e Blaj, al centro della.Francesco ha inviato il consueto videomessaggio al popolo romeno: "Vengo in, Paese bello e accogliente, come pellegrino e fratello, e ringrazio il Presidente e le altre Autorità della Nazione per avermi invitato e per la piena collaborazione. Già pregusto la gioia di incontrare il Patriarca e il Sinodo Permanente della Chiesa Ortodossa Romena, come pure i Pastori e i fedeli cattolici".Al confine con l'Ungheria, il primo giugno, interverrà anche il presidente ungherese Janos Ader, ma non il ...

