Il Moige chiede la chiusura del Grande Fratello | Raggiunto l' apice del cattivo

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Novella Toloni Il Movimento Italiano dei Genitorilaimmediata del reality di Barbara D'Urso dopo la lire tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini. "Il programma viola ogni elementare principio di decenza", si legge in una nota ufficiale I telespettatori premiano, ancora una volta, ildi Barbara D'Urso. I dati auditel parlano di un vero e proprio record di ascolti dopo l'ultima puntata, in onda lunedì 27 maggio. Per il, invece, la trasmissione deve essere chiusa al più presto, esempio digusto televisivo. Il Movimento Italiano dei Genitori, in una nota ufficiale, ha chiesto laimmediata del reality dopo il duro scontro tra Francesca De Andrè il fidanzato Giorgio Tambellini. Nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito internet del Movimento si legge, infatti, che nello scontro tra i due fidanzati andato in onda ...

