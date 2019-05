Il medicinale c’è ma non puoi averlo Gli strani misteri dell’Agenzia italiana del farmaco

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Unc’è ma te lo devi pagare, l’altro c’era ma è scomparso, il terzo c’è ma solo tu non! Storie di ordinaria follia e di conclamata ingiustizia. Elena Radaelli è una giovane donna affetta, come altre decine di migliaia di persone in Italia, da orticaria cronica spontanea, una malattia fortemente invalidante in grado di arrecare grave danno alla vita personale e sociale di chi ne è affetto (minuto 12,05). Da qualche anno è disponibile l’Omalizumab, unbiologico estremamente efficace, ma l’Aifa, l’Agenzia Italiano delha posto un limite temporale di un anno all’utilizzo del; passato questo tempo ognuno deve arrangiarsi o utilizzando farmaci meno efficaci e con una tossicità di gran lunga superiore o acquistando a proprie spese l’Omalizumab. L’interruzione della terapia dopo un anno registra circa il 60% di recidive, la platea coinvolta è quindi ...

