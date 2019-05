Il maltempo continua a colpire l' Italia | scatta l' allerta fiumi in Emilia Romagna

maltempo : ancora piogge in Veneto - continua lo stato di attenzione : Le previsioni meteo indicano tra il pomeriggio di oggi e la serata di domani precipitazioni a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi anche consistenti e pertanto il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato, fino alle ore 14:00 di martedì 21 maggio, lo ...

Meteo - l’inverno di Maggio continua : weekend di maltempo in tutt’Italia - ancora più freddo la prossima settimana : Meteo – continua l’inverno di questo Maggio più che pazzo sull’Italia: potrebbe concludersi con le anomalie negative mensili più importanti di sempre in Italia da quando esistono i rilevamenti Meteorologici. E stiamo vivendo l’ennesimo weekend di questa Primavera dai connotati tipicamente invernali: sta piovendo su gran parte d’Italia, con temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo. In pieno ...

Meteo - il maltempo continua a flagellare l’Italia : piogge no-stop per tutta la settimana - nuova allerta per il weekend [MAPPE] : Meteo – Il maltempo continua a flagellare l’Italia: le piogge torrenziali che da tre giorni interessano le Regioni Adriatiche si sono estese oggi da Romagna e Marche (dove oggi, in molte località, le scuole sono rimaste chiuse a causa dell’alluvione di ieri) ad Abruzzo e Molise, dove si stanno verificando pesanti criticità per esondazioni e straripamenti di numerosi corsi d’acqua. Fa molto freddo, come in pieno inverno, ...

maltempo - la neve continua a imbiancare le Dolomiti bellunesi. FOTO : Maltempo, la neve continua a imbiancare le Dolomiti bellunesi. FOTO Le temperature non si alzano e le vette del Veneto restano coperte da un mantello bianco. I fiocchi si sono accumulati toccando i 34 centimetri ad Alleghe, i 20 sul Falzarego, i 23 a Misurina e i 16 a Cortina Parole chiave: ...

maltempo Pisa - auto travolta da un torrente in piena : continuano le ricerche della donna dispersa : continuano le ricerche della donna dispersa nel Pisano, in seguito al Maltempo che ha causato danni e disagi in tutta la zona. E’ stato l’uomo a dare l’allarme dopo essere stato sbalzato fuori dalla auto travolta dalla piena del torrente. Le sue condizioni non sono gravi. La moglie invece non è riuscita a scappare dal veicolo quando è stata inghiottita dal fiume di fango e acqua. Quando però la vettura è stata ritrovata dai ...

