Il film ' Il primo Re' diventa la serie tv ' Romulus'

Rarissimo panda albino filmato in una foresta cinese : completamente bianco - è il primo mai osservato in libertà : Un panda gigante totalmente albino è stato filmato mentre girovagava per le foreste di bambù in Cina: è il primo mai osservato in libertà, secondo gli esperti. Le immagini risalgono al mese di aprile nella Wolong National Nature Reserve, circa 2.000 metri sopra il livello del mare nella provincia di Sichuan, nella Cina sudoccidentale, hanno recentemente dichiarato le autorità che gestiscono la riserva. Secondo quanto dichiarato da Li Sheng, ...

Terminator 6 – Ecco il primo trailer ufficiale del film! : Terminator 6 – Dopo il rilascio sul web di un poster ufficiale, Paramount Pictures pubblica online l’attesissimo trailer di Terminator: Dark Fate, il film prodotto da James Cameron con protagonisti gli attori Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton! Visualizza questo post su Instagram ... Leggi tuttoTerminator 6 – Ecco il primo trailer ufficiale del film!L'articolo Terminator 6 – Ecco il primo ...

«Downton Abbey» : il primo trailer ufficiale del film : L'occasione si è avuta con il gran finale

Il disastro zombie e l'apocalisse ambientale : il primo film a Cannes è horror : È partito ufficialmente il 72° Festival di Cannes che ha visto, in primis, sfilare gli elegantissimi giurati che hanno poi lasciato spazio ai protagonisti del primo film presentato alla kermesse cinematografica. Sul tappeto rosso si sono ritrovati, per la foto di rito sulla Croisette, gli attori che hanno preso parte al lavoro di Jim Jarmusch: nomi importanti come Selena Gomez, Tilda Swinton, Adam Driver e il meraviglioso Bill Murray, che hanno ...

Thegiornalisti re dell'estate con "Maradona y Pelè" e il primo film : I Thegiornalisti tornano il 16 maggio con una nuova hit estiva, intitolata Maradona y Pelé. Tra pop e sonorità tropical, il brano ufficializza il passaggio dei tre alla Universal/Island, dopo la lunga esperienza della band con Carosello Records. “Il passaggio ad una major non cambierà niente - ha spiegato Tommaso Paradiso - non cambierà il mio modo di scrivere. Qualcosa doveva cambiare, perché tutto ...

Nel giorno del primo scudetto esce il trailer del docu-film su Maradona : E’ uscito oggi, 10 maggio, il trailer del docu-film dedicato a Diego Armando Maradona. Proprio nell’anniversario del suo primo scudetto al Napoli, possiamo vedere le prime immagini del film, dal titolo “Maradona. Rebel. Hero. Hustler. God”, che arriverà nei cinema il 14 giugno. Al centro della narrazione, le sette indimenticabili stagioni di Maradona al Napoli, tra pubblico e privato, con una serie di immagini inedite commentate ...

«L'Immortale» - primo trailer del film su Ciro Di Marzio : L'occasione si è avuta con il gran finale di Gomorra 4. A margine di una ...

Primo Maggio in tv : film e programmi in onda l’1 maggio 2019 : Primo maggio in tv, mercoledì 1 maggio 2019: film e programmi sulla Rai Il Primo maggio corrisponde alla Festa dei lavoratori e solitamente prevede che appunto i lavoratori si prendano una breve pausa. Nel corso della giornata dell’1 maggio 2019 in tv potrebbe, pertanto, cambiare la programmazione delle reti televisive. Cosa va in onda sulla […] L'articolo Primo maggio in tv: film e programmi in onda l’1 maggio 2019 proviene da ...

Sonic The Hedgehog - il primo trailer del film dal videogioco : http://www.youtube.com/watch?v=FvvZaBf9QQI “Ogni eroe ha la sua genesi” e la genesi che vediamo in questo video è quella di Sonic The Hedgehog, il riccio blu dalla super velocità protagonista di una delle saghe di videogiochi più di successo della Sega. Ora, dopo 28 anni, l’animaletto si ritrova al centro di un film il cui primo trailer è stato diffuso proprio in queste ore. Assieme a Ben Schwartz, che doppia la creatura ...

Studenti del Sarandì girano film : primo ciak per ‘Frammenti’ : Roma – Stessi luoghi, nuovi protagonisti. A sett’anni di distanza, torna al cinema la palazzina in cui Vittorio De Sica giro’ ‘Ladri di biciclette’. Ma ad animare il set, questa volta sono i giovani Studenti dell’istituto ‘Via Sarandi” di Roma, che questa mattina hanno girato le prime scene del loro lungometraggio. Scritto, girato e montato dai ragazzi, ‘Frammenti’ e’ un vero e ...

In Avengers : Endgame c'è il primo personaggio gay nella storia dei film Marvel : Si prospettano incassi top per Avengers: Endgame , nuovo capitolo della saga degli Avengers uscito in questi giorni. E il film conterrà anche il primo momento apertamente gay dell'MCU, stando a quanto ...

In Cina “Avengers : Endgame” ha stabilito il nuovo record d’incassi per un film al primo giorno di programmazione : Avengers: Endgame, l’atteso nuovo film di supereroi della Marvel, ha stabilito il nuovo record d’incassi in Cina per un film al suo primo giorno di programmazione. Avengers: Endgame ha infatti incassato 719 milioni di yuan (circa 95 milioni di euro) battendo il precedente

Festa del 25 aprile : “Sciuscià” il primo film italiano dopo la Liberazione : Liberazione, 25 aprile: Sciuscià di Vittorio De Sica il primo film italiano dopo la fine del nazifascismo. Uscì il 28 aprile 1946 Nel giorno del settantatreesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal governo ...

Un amore così grande : trama - cast curiosità del primo film con Il volo : In occasione della Festa della Liberazione, giovedì 25 aprile, in prima serata dalle 21.25 in poi, Canale 5 trasmette il primo film in cui sono protagonisti i ragazzi de Il volo, una pellicola dal titolo Un amore così grande, uscita nei cinema di tutta Italia nel 2018 e in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia di Mediaset. Un amore così grande: trailer Un amore così grande: trama Dopo la morte della madre, Vladimir parte dalla Russia ...