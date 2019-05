Il creatore di Ancestors | The Humankind Odyssey parla della storia del gioco e del

eurogamer

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Dopo diversi anni abbiamo finalmente una data di uscita di: Theche arriverà su PC, PlayStation 4 ed Xbox One. Ilproviene daldi Assassin's Creed, Patrice Désilets, e tratta dell'odissea dell'evoluzionenostra specie dai primati all'umanità.Come riporta Gamingbolt, Désilets hato molto delin arrivo, soffermandosi in particolare su ciò che lo ha ispirato per creare la. Ilha affermato che ilavrà una componente narrativa, anche se non sarà tradizionale e che, con l'aiutocommunity, sta cercando di unire i vari rami narrativi per creare così unalineare."Ovviamente c'è una conclusione", ha dichiarato. "È qui che alla fine cambiamo fisicamente come specie. Si parte da un punto A e si arriva ad un punto B, ovvero all'evoluzione. Ma è sempre possibile tornare indietro e iniziare una nuova ...

parliamodivg : Non passerà dunque tanto tempo prima di poter provare quest'opera che promette davvero molto bene. - VGN_IT : #AncestorsTheHumankindOdyssey, il nuovo gioco dal creatore di #AssassinsCreed Patrice Désilets, sarà disponibile in… -