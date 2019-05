Il Chelsea chiede 5 | 5 milioni di euro per liberare Sarri

ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Secondo il tabloid inglese The Sun il presidente del, Bruce Buck, avrebbe incontrato Andrea Agnelli forse per discutere il passaggio di Mauriziosulla panchina bianconera. La cifra chiesta dal club inglese sarebbe cinquedi sterline, l’equivalente di 5,5di. E’ la condizione perl’allenatore e dargli il via libera per lasciare l’Inghilterra. Nella versione online del quotidiano britannico si legge: “parlerà del suo futuro con i dirigenti delsubito dopo la finale con i rivali dell’Arsenal. E’ pronto a lasciare i Blues indipendentemente dal risultato della finale dipa League”. Se fosse vero, la finale dipa League di stasera contro l’Arsenal sarebbe l’ultima partita dicon i Blues. L'articolo Il5,5dipersembra ...

