Il cantante brasiliano Gabriel Diniz è morto in un incidente d’aereo

optimaitalia

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ilin und'aereo durante un volo che da Sergipe lo stava portando a Maseiò, luogo in cui viveva la fidanzata, e si trovava insieme al suo team di collaboratori. La notizia è arrivata direttamente dal suo management:È con grande dolore che confermiamo la morte die dell'equipaggio dell'aereo.aveva solo 28 anni e nei giorni scorsi si era esibito a Feira de Santana, in Brasile, forte del successo della sua canzone Jenifer uscita lo scorso settembre e ancora richiestissima durante i live. Le dinamiche dell'aereo che ha cagionato la morte di, del suo team e dell'equipaggio sono ancora da chiarire. In queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio, che arrivano anche dal mondo dello sport.Il calciatoreRoberto Firmino, infatti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in ...

BlitzQuotidiano : Gabriel Diniz, il cantante brasiliano è morto in un incidente aereo - OptiMagazine : Il cantante brasiliano @gabrieldiniz è morto in un incidente d'aereo - BTSxArmy1603 : RT @Seoul_ItalyBTS: * 'Juntos e Shallow now' = meme popolare in Brasile al momento, viene da una cover in portoghese di 'Shallow' fatta da… -