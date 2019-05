Il “burnout” | o stress da lavoro | riconosciuto dall’OMS

romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il, oda, è ora ufficialmente– Da oggi ildaè entrato ufficialmente nella casistica medica come “sindrome”, sindrome da burnout, ad indicare un “complesso di sintomi, che possono essere provocati dalle cause più diverse” che colpiscono non solo i lavoratori, ma anche i disoccupati. Dopo decenni di studi l’agenzia dell’Onu hache sintomi come senso di esaurimento, debolezza, diminuzione dell’efficacia professionale e aumento dell’isolamento dal proprio, e, in alcuni casi, anche aumento del cinismo e pessimismo legati al, sono chiari sintomi legati allolavorativo.dache può essere causato non solo da condizioni ritenute soggettivamenteanti, come orario, rapporti interpersonali difficili nel luogo di, ma anche dalla fatica di mantenersi a tutti i ...

Corriere : Il «bornout», lo stress da lavoro, adesso è una malattia - astrannaariemma : l’Oms: lo stress da lavoro è ufficialmente una malattia - AnnaAnpiba : l’Oms: lo stress da lavoro è ufficialmente una malattia -