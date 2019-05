Il 29 maggio 1997 Jeff Buckley moriva nel Mississippi | presto un libro con foto e scritti

optimaitalia

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il 29neldopo essersi tuffato nell'affluente Wolf River alle ore 21. Memphis era avvolta nel caldo, quel giorno, e per questo la voce di Grace e Forget her volle fare un tuffo mentre si trovava con l'amico Keith Foti, che tentò in tanti modi di dissuaderlo dal farsi un bagno.entrò in acqua con gli stivali per non ferirsi con i detriti presenti in superficie, poi si distese sul dorso e prese a canticchiare Whole lotta love dei Led Zeppelin.Keith, dalla riva, si voltò per mettere al sicuro lo stereo portatile, e quando riportò lo sguardo sul fiume per cercare l'amico non lo vide più. Il corpo divenne rinvenuto il 4 giugno da un passeggero del battello "American Queen", che notò la salma galleggiare inanimata. Aveva 30 anni,, e una voce che lo aveva già reso eterno.Durante la sua carriera incantò il mondo ...

rockolpoprock : Quella maledetta sera del 29 maggio 1997 la musica e il mondo hanno perso Jeff Buckley - SkyArte : «Il suo amore è una rosa pallida e morente Che perde i suoi petali...» Il 29 maggio 1997 ci lasciava #JeffBuckley. - ElisaCuccolo : RT @rockolpoprock: Quella maledetta sera del 29 maggio 1997 la musica e il mondo hanno perso Jeff Buckley -