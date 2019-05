C’è il rischio caduta! Ikea ritira dal mercato librerie e armadi con ante in vetro Hemnes (Di mercoledì 29 maggio 2019) L'azienda dei mobili low cost Ikea sta effettuando un importante richiamo legato alla collezione Hemnes di librerie e armadi con ante in vetro. Secondo Health Canada, vi è il rischio che i mobili potrebbero cadere a causa di alcuni supporti troppo corti. Sono stati segnalati già almeno due incidenti con ferite minori. Le librerie e gli armadi, realizzati in Polonia, sono disponibili in vari colori. Il colosso svedese dell'arredamento invita quindi tutti i clienti che li hanno acquistati a non utilizzarli e a contattare l'assistenza clienti: "Otterrete il rimborso completo o un prodotto analogo. Non è necessario esibire alcuna prova di acquisto". L'azienda si scusa per eventuali disagi provocati.



