I primi dati ufficiali sull’economia del Venezuela negli ultimi quattro anni

Elezioni Comunali 2019 - Risultati in diretta/ Bergamo - i primi dati reali : diretta Elezioni Comunali 2019: i Risultati delle amministrative in tempo reale a Firenze, Bari, Bergamo, Cagliari, Lecce, ecc. I primi dati reali

Elezioni amministrative 2019 - risultati in diretta : il Piemonte a Cirio secondo prima proiezione Rai - primi dati dai Comuni : [risultati_comunali reali=1 show_item=3] È iniziato lo spoglio delle Regionali e per le Comunali in 3.800 città dove oltre 16,4 milioni di elettori sono stati chiamati al voto. Stando alla prima proiezione Rai, Alberto Cirio sarà il prossimo presidente della Regione Piemonte raccogliendo il 50% delle preferenze, con Sergio Chiamparino fermo al 35%. Un risultato ancora più ampio di quanto pronosticato dagli exit poll diffusi domenica sera: in ...

Europee 2019 - Lega festeggia in via Bellerio dopo i primi dati. E Giorgetti espone la statua di Alberto da Giussano : festeggiamenti in casa Lega dove, a margine dei risultati dei primi exit poll, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ha esposto dalla finestra di via Bellerio la statua di Alberto da Giussano Elezioni Europee 2019 | Di F. Q. Elezioni Europee 2019, exit poll, proiezioni e risultati in diretta: Lega 33,6%, Pd 21,7%, M5s 19% L'articolo Europee 2019, ...

Elezioni europee 2019 - i primi dati sull’affluenza : ha votato il 16 - 7% : Nel resto d’Europa affluenza record in Francia e in crescita in molti altri paesi. Exit poll in Slovacchia: avanti i filo europei. In Italia dalle 7 alle 23 oltre 62 mila sezioni aperte per il voto. A Torino è stato necessario sostituire 341 presidenti di seggio

Europee - un sito per trovare i candidati gay friendly : ai primi posti Partito democratico e Sinistra : Quattro candidati del Partito democratico e uno de La Sinistra. Sono loro a detenere il “rainbow factor”, cioè l’indice che evidenzia quanto siano vicini ai diritti Lgbti. A stabilirlo è votoarcobaleno.it, la piattaforma creata da Arcigay per mobilitare tanto i candidati quanto l’elettorato in vista delle urne che eleggeranno il prossimo Parlamento europeo. Il primo in classifica è Daniele Viotti (già co-presidente ...

Napoli - abbiamo i primi dati ufficiali del registro tumori. Nel disinteresse istituzionale : Venerdì 17 maggio 2019, mentre a Brescia onoravamo la memoria del vigile Michele Liguori di Acerra inaugurando la sede della Polizia Ambientale della Provincia di Brescia, a Napoli – nel massimo silenzio istituzionale e dei media – venivano finalmente pubblicati i primi dati ufficiali (2010-2012) del registro tumori di Napoli, la terza città metropolitana di Italia, la Capitale di Terra dei Fuochi, fulcro dell’ovvio massimo danno da ...

Parlamento ‘Hub’ maratona elettorale - primi dati domenica : Oltre mille giornalisti accreditati, l'emiciclo trasformato in una enorme sala stampa, migliaia di dati che arriveranno dai 28 paesi membri e saranno elaborati nel corso della serata e della notte. Il Parlamento europeo di Bruxelles si prepara a diventare l'Hub europeo della maratona elettorale della notte del 26 maggio, a partire gia' dal pomeriggio di domenica, quando i seggi saranno ancora aperti in diversi paesi, Italia compresa. I primi ...

Living Planet Symposium : presentati i primi dati iperspettrali della missione PRISMA : Il 22 marzo 2019 veniva lanciato con successo dalla base di Kourou in Guyana Francese il satellite PRISMA. Da quel giorno sono state avviate e completate con successo le verifiche funzionali e di performance dello strumento iperspettrale e della piattaforma. Il Living Planet Symposium di Milano – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – è stata l’occasione per presentare i primi dati acquisiti durante le attività, attualmente in ...

Rimandati i primi concerti del tour di Raf e Tozzi : rimborso dei biglietti e nuove date : Sono state rimandate le prime date del tour di Raf e Tozzi. Una laringo-faringite ha colpito Umberto Tozzi negli scorsi giorni e costringe ad un posticipo dei primi live. Le date previste dal 3 al 9 maggio, a partire dalla data zero in programma a Rimini, sono state rinviate alle settimane successive. I giorni previsti per il recupero dei concerti sono i seguenti: la data di Rimini del 30 aprile slitta all'8 maggio, il concerto di Bari del 6 ...