ilgiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Luigi Mascheroni C'è un punto che non convince della stucchevole narrazione antifascista della Sinistra dura e impura, ossia i razzisti antropologici à la Cristian Raimo, i Gad Lerner che gli altri sono razzisti e tu parli di classi subalterne, la Murgia per la quale l'unico metro per misurare la correttezza politica è il proprio, le Lipperini che al Salone del Libro chiedono di espellere CasaPound e poi lei continua a difendere, senza mea culpa, un assassino reo confessoCesare Battisti, e tu ti chiedi se l'apologia di fascismo di un editore più folcloristico che pericoloso sia davvero peggio della faziosità ideologica di una intellettuale da RaiTtre che fa schermo a un compagno pluriomicida... E comunque il punto che non convince è:si può oggi, quando ci sono più partiti che idee e più giornali che lettori, continuare a sbandierare paragoni irrispettosi con il ...

Italia_Notizie : I poveri No Tav perseguitati come i confinati da Mussolini - GiusRober : RT @nino_pitrone: @htmole @serebellardinel La sola differenza è che con il reddito di cittadinanza ci mangiano i cittadini più poveri mentr… - Enzo29337861 : @nzingaretti @pdnetwork Quale è il tuo programma ?più infrastrutture ,più lavoro ,più investimenti, si tav,ok .e i… -