I pentiti del divorzio

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Maria Sorbi ; Maria Sorbi Dopo liti e separazioni, migliaia di coppie fanno marcia indietro. Alcuni (pochi) lo fanno per amore, la maggior parte per convenienza Litigano su tutto, chi mantiene chi, chi paga quanto. Ogni cosa diventa pretesto per urlare: mobili, auto, perfino i servizi di piatti ricevuti alle nozze. E vai di avvocato, pratiche legali, porte sbattute, gastriti e figli a pezzi. Salvo poi tornare insieme clandestinamente. Sono idella separazione, la nuova declinazione delle coppie italiane. Che disfano tutto e poi tornano sui loro passi. In qualche (rarissimo) caso lo fanno per amore, ma solitamente agiscono cercando di fare il bene dei figli o per ragioni economiche. Sarà l'effetto dellampo, sarà che per dirsi addio ci vogliono meno soldi rispetto al passato (un massimo di 4mila euro per un addio consensuale) e meno tempo (sei mesi di ...

