I mondiali di flipper per la prima volta in Italia

(Di mercoledì 29 maggio 2019) (Foto: Pixabay) Per ladisbarcano ine l’appuntamento è per il prossimo 7-9 giugno presso lo show room Double Pinball di Sweet Games ad Assago, vicino a Milano, con sessantaquattro giocatori che si sfideranno per decretare il campione. Le fasi finali della competizione organizzata dalla InternationalPinball Association insieme alla divisione IFPAsaranno trasmesse in streaming dal vivo. L’edizione del torneo mondiale maschile (quello femminile si svolge in altra data e luogo) chiama dunque a sé 64 professionisti delda tutto il mondo e la truppana è guidata dal 34enne romano Daniele Acciari, che proverà a suggellare la competizione sul suolo patrio con il quinto successo iridato personale. La formula prevede unafase di qualificazione e una seconda a eliminazione aperta ai migliori 32 con una sfida ...