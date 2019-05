I Legnanesi | addio ad Alberto Destrieri | l' ultima volta in tv ospite di All Together Now

blogo

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Ci sono notizie, nel nostro mondo colorato, spensierato e divertente, che non vorremmo mai dare., amatissima Pinetta, ci ha lasciati questo pomeriggio a 72 anni. Con profondo dolore e sincera commozione, perdiamo non solo un grande attore, ma anche e soprattutto un vero amico, colonna della compagnia de I. Ciao… Ciao Pinetta… i nostri applausi sono tutti per te“. Così Ihanno annunciato via Facebook la scomparsa di, la celebre 'Pinetta' della storica compagnia teatrale, avvenuta oggi, mercoledì 29 maggio 2019: aveva 72 anni.Gran parte della sua carriera teatrale l'ha vissuta ne I, ai quali si era unito nel 1973. Da allora, soprattutto con il personaggio della Pinetta, figura 'classica' del cortili lombardi, ha contribuito a tenere alta la bandiera della compagnia che ha fatto del teatro brillante 'en ...

zazoomnews : È morto Alberto Destrieri addio a Pinetta dei Legnanesi - #morto #Alberto #Destrieri #addio - zazoomblog : È morto Alberto Destrieri addio a Pinetta dei Legnanesi - #morto #Alberto #Destrieri #addio - frankowl43 : RT @La_Prealpina: Addio alla Pinetta dei Legnanesi -