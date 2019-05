I giovani italiani hanno votato in massa Salvini

Apple WWDC 2019 : le storie dei giovani italiani al summit della Mela : Apple WWDC 2019: le storie dei giovani italiani al summit della MelaApple WWDC 2019: le storie dei giovani italiani al summit della MelaApple WWDC 2019: le storie dei giovani italiani al summit della MelaApple WWDC 2019: le storie dei giovani italiani al summit della MelaApple WWDC 2019: le storie dei giovani italiani al summit della MelaApple WWDC 2019: le storie dei giovani italiani al summit della MelaDal 3 al 7 giugno torna l’appuntamento ...

Alcol - 8 milioni di italiani a rischio : 700mila sono giovani : Alcol, 8 milioni di italiani a rischio: 700mila sono giovani Aumentano le persone che fanno uso eccessivo di Alcolici. La fascia di popolazione più esposta è quella tra i 16 e i 17 anni e tra i 65 e i 75 anni Parole chiave: Alcol ...

Elezioni Europee - al voto 3 giovani italiani su 4 : per la "self made generation" l'Europa è risorsa : Né bamboccioni né fannulloni, ecco le aspettative dei giovani italiani rispetto al voto del prossimo 26 maggio. Tutti i dati...

Il 92% dei giovani italiani sogna ancora l’auto di proprietà : I giovani italiani, tra i 18 e i 24, sognano ancora di possedere un’auto, sono infatti il 92% quelli che affermano di volerne acquistare una nei prossimi 10 anni L’automobile a quanto pare è ancora il sogno più ricorrente dei giovani italiani, su un campione di età compresa tra i 18 e i 24 anni, il 92% ha dichiarato durante l’intervista di voler acquistare un auto di proprietà entro i prossimi 10 anni. Questo valore ...

Lavoro - i giovani italiani sostituiti da quelli stranieri : Rispetto a dieci anni fa l'Italia sembra recuperare sul fronte occupazione, con i dati del 2018 che appaiono adesso con il segno positivo rispetto a quelli del 2008 , anno in cui in Europa iniziano a ...

LIVE Musetti-Sinner - Semifinali Pre-Qualificazioni Roma 2019 IN DIRETTA : i due giovani talenti italiani si sfidano per accedere al tabellone principale! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’incontro di semifinale delle Pre-Qualificazioni maschili degli Internazionali d’Italia di Roma! A sfidarsi saranno quelli che probabilmente sono i due più grandi talenti del tennis maschile italiano, e cioè Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, entrambi 17enni ma classe 2002 il primo e 2001, quindi con 18 anni da compiere il prossimo 16 agosto, il secondo. Musetti ha vinto ...

Povertà educativa e lavoro - emergenze per giovani italiani : Roma, 6 mag., askanews, - E' in uscita nelle librerie italiane il volume 'La condizione giovanile in Italia. Rapporto giovani 2019', curato dall'Istituto Toniolo con il sostegno della Fondazione ...

Povertà educativa e lavoro - emergenze per giovani italiani : Roma, 6 mag., askanews, - E' in uscita nelle librerie italiane il volume "La condizione giovanile in Italia. Rapporto giovani 2019", curato dall'Istituto Toniolo con il sostegno della Fondazione ...

Giro d’Italia 2019 - i giovani italiani da seguire. Masnada per il definitivo salto di qualità - Moscon al debutto : Sono diversi i giovani italiani da tener d’occhio per l’ormai imminente Giro d’Italia 2019. Alcuni al loro debutto, altri hanno già testato sulle loro gambe la Corsa Rosa, e sanno benissimo come dovranno affrontarla. Sicuramente l’azzurro più interessante del momento è Fausto Masnada (Androni-Sidermec), splendido vincitore di due tappe al Tour of the Alps dove è stato tra i grandi protagonisti della breve corsa a tappe ...

Giro d’Italia 2019 - la Bardiani dei giovani italiani. Obiettivi ed ambizioni per onorare la Corsa Rosa : Una delle primissime formazioni annunciate per il Giro d’Italia 2019 è stata la Bardiani-CSF, l’eterno vivaio del ciclismo italiano. Gli otto corridori selezionati sono Enrico Barbin, Giovanni Carboni, Luca Covili, Mirco Maestri, Umberto Orsini, Lorenzo Rota, Manuel Senni e Paolo Simion. Le riserve pronte a subentrare in caso di forfait, invece sono: Vincenzo Albanese, Daniel Savini e Alessandro Tonelli. I ragazzi saranno diretti da ...

Le nuove Nazionali ripartono dai giovani e spesso sono italiani di seconda generazione : L’Italia del calcio è pronta ripartire, si lavora congiuntamente per la ricostruzione dell’identità delle tre Nazionali dopo l’esclusione dal Mondiale di Russia. Il simbolo dell’unione delle forze è rappresentato secondo il Corriere della Sera da Sandro Tonali classe 2000, regista del Brescia, controfigura di Pirlo e già valutato una trentina di milioni sul mercato, che unisce tre Nazionali: sarà la stellina al Mondiale ...

Judo - Campionati Italiani Assoluti 2019 : al femminile esplodono le giovanissime Assunta Scutto e Martina Esposito - Giorgia Stangherlin si conferma nei -78 kg : I Campionati Italiani Assoluti 2019 di Judo sono andati in archivio quest’oggi al PalaRuffini di Torino con una seconda e ultima giornata di competizione riservata alle categorie di peso femminili. Tra le sette medaglie d’oro assegnate spiccano senz’ombra di dubbio i successi delle diciassettenni Assunta Scutto e Martina Esposito, sorprendenti vincitrici nelle categorie -48 e -70 kg, anche se la giovane età sembra essere una ...

Corea del Sud - dall'Ambasciata borse di viaggio per giovani ricercatori italiani : Sono queste le intenzioni dell'Ambasciata d'Italia a Seoul, in virtù del fatto che la Corea del Sud è uno dei paesi che più investe al mondo in termini di innovazione, scienza e tecnologia. La ...

Corea del Sud - dall'Ambasciata borse di viaggio per giovani ricercatori italiani - : Sono queste le intenzioni dell'Ambasciata d'Italia a Seoul, in virtù del fatto che la Corea del Sud è uno dei paesi che più investe al mondo in termini di innovazione, scienza e tecnologia. La ...