Hazard al Real Madrid è il primo passo per lo smantellamento del Chelsea

(Di mercoledì 29 maggio 2019) La finale di Europa League di questa sera potrebbe significare l’ultima partita per molti elementi dela partire da Maurizio Sarri che, dalle voci che circolano, sarebbe sempre più vicino alla panchina della Juventus. Una finale che arriva al termine di una stagione difficile per i Blues che hanno dimostrato carattere e volontà nel mettere a posto le situazioni e conquistare la finale di questa sera a Baku. Anche se non riuscissero ad alzare il trofeo però molto cambierà dalla prossima stagione in casa. Dovrebbe essere in partenza anche, l’attaccante belga è ilcolpo. La presentazione ufficiale è prevista per lunedì a, assicura ‘As’, se non ci sarà una battuta d’arresto nella trattativa. L'articoloalè ilper lodelsembra essere ilsu ...

GoalItalia : Il Real Madrid può cedere Isco per fare spazio ad Hazard, la Juventus ci pensa: 'bastano' 60 milioni ?? - napolista : #Hazard al #RealMadrid è il primo passo per lo smantellamento del #Chelsea Il passaggio dell’attaccante belga a Mad… - CalcioWeb : Calciomercato Real Madrid, As: 'Prossima settimana la presentazione di Hazard' -