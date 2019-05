Guida Dauntless | come ottenere le potentissime doppie Pistole Ostiensi

Guida Dauntless : tutte le armi migliori per giocare al Fortnite fantasy di Epic Games : Mentre in Fortnite potrebbero debuttare i draghi, con Dauntless Epic Games si è già definitivamente dedicata al fantasy. Si tratta infatti del nuovo free-to-play della software house americana, disponibile da una manciata di ore su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Descritto per altro come un actionRPG da giocare in compagnia degli amici ispirato fortemente alla saga di Monster Hunter. Semplificandone le meccaniche di gameplay, il "cugino" di ...