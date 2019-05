Guadagnino difende Woody Allen | “Credo ancora nello stato di diritto”

ilgiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Alessandro Zoppo Parlando delle accuse di molestie che hanno travolto, il regista di “Chiamami col tuo nome” si scaglia contro il “perverso e primordiale godimento nel processo a un uomo” Lucasi schiera dalla parte di. Il regista di Chiamami col tuo nome e Suspiria, in un’intervista al magazine IndieWire, ha aspramente criticato l’improvvisa damnatio memoriae di cui è vittima il maestro newyorkese in quest’ultimo periodo. Nel mirino dei movimenti #MeToo e Time’s Up in seguito al rispuntare delle accuse di molestie da parte della figlia adottiva Dylan, un episodio risalente al 1992 per il quale non c’è mai stata un’autorizzazione a procedere nei suoi confronti,ha fatto causa ad Amazon per 68 milioni di dollari vista la rescissione unilaterale del contratto che lo legava allo studio. Non solo: il regista si è visto negare la pubblicazione ...

radioalcamo : Luca Guadagnino difende Woody Allen dagli attacchi, giudicati 'godimento perverso e primordiale'… - gfrancisci : Luca Guadagnino difende Woody Allen: 'Processo in stile Lettera Scarlatta' - DavideStanzi : RT @BestMovieItalia: Luca Guadagnino difende Woody Allen: «Perverso gioire per il processo a un uomo in stile Lettera Scarlatta» - https://… -