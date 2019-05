Grande Fratello 2019 | il Moige attacca | «Gravissimo spettacolo che viola ogni principio

Valentina Vignali perde follower da quando è al Grande Fratello! : Il profilo Instagram di Valentina Vignali pare stia perdendo una media di più di 700 follower al giorno, da quando è nella Casa del Gf16, la cestista pare non essere più molto amata. L’attenzione sui fan della cestista si è concentrata quando è finita al televoto con Kikò Nalli, Enrico Contarin e Gennaro Lillio: i telespettatori dovevano votare chi mandare direttamente in finale e lei ha ricevuto solo il 9 per cento delle preferenze. ...

Barbara d’Urso : addio a Domenica Live per il Grande Fratello Vip? Il Gossip : Barbara d’Urso abbandona Domenica Live per il Grande Fratello Vip? Le indiscrezioni e i motivi Barbara d’Urso non condurrà più Domenica Live? Dopo sei grandiose edizioni, la “conduttrice col cuore” potrebbe dire addio all’amato programma contenitore della Domenica. Dopo aver chiuso anche questa stagione con un buonissimo successo e raccolto i ringraziamenti personali del direttore di […] L'articolo Barbara ...

L’occhio del Grande Fratello si aprirà sugli asili e noi continueremo a chiudere i nostri : Dopo il Grande Fratello arrivano il “Piccolo figlio” e il “Grandissimo anziano”: si potranno infatti mettere sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso negli asili e nelle strutture socio sanitarie e assistenziali per anziani e disabili. Il fondo stanziato con apposito emendamento al decreto Sblocca cantieri prevede infatti una dotazione di 5 milioni per il 2019 e 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. Si tratta di soldi che ...

Grande Fratello - Biagio D'Anelli sull'ex di Francesca De Andrè : «Gli ho messo due paparazzi dietro e l'hanno beccato» : Grande Fratello 16, a Pomeriggio 5 si parla dell'acceso confronto tra Francesca De Andrè e l'ex fidanzato Giorgio Tambellini, che ha ammesso il tradimento. Tra gli opinionisti in...

Grande Fratello - Cristian Imparato critica Gennaro : “E’ ambiguo” : Gennaro Lillio sta fingendo al GF 16? Parla Cristian Imparato Il Grande Fratello sta per giungere al termine. Mancano soltanto due settimane alla fine di questa sedicesima edizione e si iniziano a tirare le somme sui concorrenti di quest’anno. Cristian Imparato, che ha abbandonato la casa più spiata d’Italia qualche settimana fa, è stato recentemente intervistato dal settimanale Nuovo Tv, dove di certo non si è risparmiato sui suoi ...

Grande Fratello - Lele Mora : “Se io e Gennaro siamo stati amanti? Ecco la verità” : Gerraro Lillio del Grande Fratello e Lele Mora sono stati amanti? È il rumors che ha preso a circolare da qualche giorno e sul quale ora ha voluto dire la sua proprio l’ex agente dei vip. In un’intervista al settimanale “Nuovo tv” infatti, Lele Mora ha voluto mettere a tacere queste voci, negando sia di aver aiutato Gennaro ad entrare nel mondo della tv sia di aver avuto un flirt con lui. “Lo dicono, ma non è così. ...

Grande Fratello 16 - Kikò Nalli racconta a Taylor Mega la sua storia con Tina Cipollari : Nonostante la vicinanza con Ambra e un matrimonio naufragato da un paio d'anni, Kikò Nalli ha avuto occasione di raccontare al Grande Fratello 16 la sua storia d'amore con Tina Cipollari, conosciuta anni fa a Uomini e Donne: “Siamo stati sposati 18 anni. Io ero andato a corteggiare questa ragazza e lei aveva sessanta pretendenti. Avevo 29 anni. Nel giro di pochissimi giorni ha mandato via tutti tenendo solo me, che ero arrivato da poco. ...

Grande Fratello : il reality rischia la chiusura - arriva la denuncia del Moige : Il Moige ha chiesto all’Agicom di intervenire dopo lo scontro tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini.

Luca Onestini vs il Grande Fratello/ Video 'Zero sorprese a Gianmarco mentre...' : Luca Onestini attacca il Grande Fratello: 'nessuna sorpresa per Gianmarco mentre non si contano quelle per gli altri concorrenti', Video.

Grande Fratello - arriva l'esposto del Moige : 'Viola ogni principio di decenza' : Il Moige ha rilasciato un comunicato stampa nel quale si è esposto contro il Grande Fratello 16 e più precisamente contro quanto accaduto nella puntata trasmessa lunedì 27 maggio. A finire nel mirino del "Movimento Italiano Genitori" è stato l'intervento di Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca De Andrè che è apparso fuori controllo davanti alle telecamere. Il suo comportamento, che potrebbe lasciar presagire all'uso di sostanze ...

Grande Fratello 16 - lo sfogo di Gianmarco Onestini : "So zero della mia famiglia" : Gianmarco Onestini, a cinquanta giorni dalla chiusura della Porta Rossa, inizia a sentire forte la lontananza della propria famiglia. Al termine della puntata in diretta di lunedì 27 maggio 2019, l'ex-tentatore di Temptation Island si è sfogato con l'amico Michael Terlizzi per non aver ricevuto, nemmeno in questa occasione, una sorpresa da parte dei propri cari.La sua linea narrativa, tutta incentrata sul rapporto con Ivana Icardi, è ...

Grande Fratello 16 - Michael Terlizzi si confessa a Taylor Mega : "Insicurezza? Da piccolo ero grassottello" : Entrata da poche ore nella casa del Grande Fratello 16, l'ospite Taylor Mega ha iniziato da subito a stringere legami con i concorrenti in gioco. Confidenze in camera da letto, ad esempio, ci sono state fra l'influencer e Michael Terlizzi, il duro dal cuore di panna. Dopo averlo visto recluso in casa per quasi due mesi, Taylor ha voluto confessargli ciò che pensa di lui e del suo modo di comportarsi in gruppo: È veramente bello vedere che ...

Luca Onestini contro il Grande Fratello 16 per il trattamento riservato a Gianmarco : Luca Onestini sbotta contro il Grande Fratello 16 per le mancate sorprese al Fratello Luca Onestini è letteralmente sbottato su Instagram. Come potete vedere nel video più in basso, l’ex tronista di Uomini e Donne non sta apprezzando il trattamento che il Grande Fratello 16 sta riservando al Fratello Gianmarco Onestini. A due mesi dall’inizio […] L'articolo Luca Onestini contro il Grande Fratello 16 per il trattamento riservato ...

Pamela Prati - Pamela Perricciolo rivela : «Eliana Michelazzo ha debiti. Si è venduta per entrare al Grande Fratello» : Pamela Prati, Pamela Perricciolo ha confessato la sua verità in un'intervista a Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano. Ieri Leggo ha anticipato degli stralci, oggi vi aggiorniamo con...