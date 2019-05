Governo | Salvini | “Di Maio delegittimato dal voto su Rousseau? Si esprimano iscritti M5s

Salvini ai suoi : «I 5 Stelle? Se prevale linea Di Battista il Governo non può durare» : Durante un’assemblea a Montecitorio, il leghista ha detto che è sua intenzione portare avanti il governo purché i 5 stelle tornino alla linea di prima dell’inizio della campagna elettorale

Di Maio chiede la fiducia alla Rete | Salvini : "Se passa la linea Di Battista il Governo chiude" : Prima le accuse del senatore Paragone che, a mezzo stampa, gli aveva chiesto un passo indietro. Poi, la conferma. E sul blog del Movimento compaiono già gli orari di voto: domani dalle 10 alle 20

Salvini : «Se nel M5S prevale Di Battista il Governo chiude» : Il vicepremier Matteo Salvini è stato ricevuto stamani dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Bene, bene, abbiamo parlato delle cose da fare. Poi non conosco i contenuti del suo...

Matteo Salvini - l'agguato nel Governo contro Edoardo Rixi : il ricatto del big grillino contro il leghista : È sul viceministro leghista Edoardo Rixi che rischia di infiammarsi il nuovo scontro nel governo tra Lega e M5s. Dopo aver incassato il 34% alle Europee, Matteo Salvini pianta i paletti tra il Carroccio e il Movimento 5Stelle, mentre Luigi Di Maio sembra prigioniero di un assordate silenzio. Ed è pr

Giuseppe Conte : “Non mi sento commissariato da Salvini - fa parte del mio Governo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Bruxelles per il vertice europeo, assicura di non sentirsi commissariato da Matteo Salvini, neanche dopo il trionfo elettorale della Lega: "commissariato da chi? Salvini ha sempre fatto parte delle forze del mio governo. Perché dovrei sentirmi commissariato?”.

Conte : “Io commissariato da Salvini? No - è sempre stato nel Governo. Flat tax? Non abbiamo ancora parlato di manovra” : Non si sente commissariato da Matteo Salvini perché il segretario della Lega “ha sempre fatto parte delle forze del mio governo”. Dice di essersi tenuto lontano dalla campagna per le Europee e quindi lascia ai due partiti che lo sostengono eventuali commenti. E a chi gli chiede qualcosa della Flat tax da 30 miliardi risponde: “Non abbiamo ancora iniziato a discutere della manovra economica”. Il presidente del Consiglio ...

RISULTATI ITALIA ELEZIONI EUROPEE 2019/ Salvini sfida il Governo : base M5s vs Di Maio : RISULTATI ITALIA ELEZIONI EUROPEE 2019: Salvini sfida Bruxelles e Governo dopo il trionfo della Lega, base M5s infuriata contro Di Maio

Matteo Salvini - le prossime sfide del leghista nel Governo : perché il sentiero è stretto : I giornaloni saranno pieni di analisi politiche. Proviamo invece a leggere i risultati delle europee nei termini dell' economia. Il dimezzamento del M5S e il raddoppio della Lega significano che ora, anche se i seggi in Parlamento non cambiano, la responsabilità passa in larga parte a Salvini e non

Matteo Salvini : “Nessun ultimatum a Di Maio - ma chiedo lungimiranza. Il Governo torni a correre” : Matteo Salvini rassicura sulla tenuta del governo: "Nessun ultimatum a Luigi Di Maio: mi interessa che il governo torni a parlare con una voce sola". Il ministro dell'Interno chiede però anche lungimiranza e coraggio agli alleati nell'esecutivo per realizzare i provvedimenti necessari al Paese, in primo luogo la flat tax.

Governo - Salvini : “Nessun ultimatum a Di Maio - ma se si vuole andare avanti no a polemiche” : A un giorno dai risultati delle elezioni con la Lega che ha sfondato quota 34% il vicepremier Matteo Salvini ritorna a rassicurare sulla tenuta del Governo gialloverde: “No, nessun ultimatum” risponde durante una intervista a Rtl 102.5 alla richiesta di commentare il titolo di Repubblica su “30 giorni a Di Maio”. Dopo il voto europeo i cittadini ora si aspettano che il Governo torni a lavorare… “Guardi, non ci siamo ...

Europee - boom di Salvini e Governo a rischio crisi : Conte prova l'ultima mediazione : La nuova agenda a trazione leghista, l'incognita della «resistenza» del M5S, il complicato equilibrio da trovare in Ue sotto la crescente pressione di Matteo Salvini. Per Giuseppe...

I nuovi rapporti di forza del Governo illuminano la partita win-win di Salvini : Roma. Camicia bianca, maniche arrotolate, i jeans non proprio quelli strappati ma quasi, e poi la cravatta verde con il nodo grosso. La divisa della vittoria, al Viminale, per Matteo Salvini non è più quella della polizia. E dato che l’uomo non lascia nulla al caso, anche se sembra, dato che ogni sp

Piemonte - Alberto Cirio verso la vittoria : colpo di Matteo Salvini - le conseguenze per il Governo : La vittoria del candidato del centrodestra alle Regionali in Piemonte, Alberto Cirio, sembra ormai definita, anche dopo la seconda proiezione Rai che attesta l'imprenditore al 49,2%, contro il 36,8% del governatore uscente, il Pd Sergio Chiamparino. Un risultato che porta il centrodestra alla guida