Google Lens riceve un corposo aggiornamento che aggiunge tante nuove funzionalità

Google Lens si aggiorna con i filtri e un’interfaccia tutta nuova : Sta arrivando un nuovo aggiornamento per Google Lens che rinnova vari aspetti dell'interfaccia grafica e introduce fra l'altro nuovi strumenti e filtri per un'analisi più minuziosa e precisa di quello che inquadriamo. L'articolo Google Lens si aggiorna con i filtri e un’interfaccia tutta nuova proviene da TuttoAndroid.

La fotocamera di OnePlus 7 Pro porta l’integrazione nativa di Google Lens e altre novità sugli altri smartphone del produttore : È possibile installare l'APK della fotocamera di OnePlus 7 Pro sugli altri smartphone del produttore con Android 9 Pie per ricevere tutte le novità introdotte con la nuova versione. L'articolo La fotocamera di OnePlus 7 Pro porta l’integrazione nativa di Google Lens e altre novità sugli altri smartphone del produttore proviene da TuttoAndroid.

Google Lens e App Google si aggiornano con piccole novità grafiche e funzionali : Anche App Google si aggiorna con la nuova schermata di selezione dell'account, mentre Google Lens sfoggia il nuovo logo introdotto al Google I/O 2019. L'articolo Google Lens e App Google si aggiornano con piccole novità grafiche e funzionali proviene da TuttoAndroid.

Android Q - ricerche in 3D - la traduzione con Lens e tutte le novità della conferenza Google I/O : La conferenza d’apertura della conferenza Google I/O 2019 è andata in scena ieri sera, e oltre agli attesi smartphone Pixel 3a e 3a XL di cui trovate tutti i dettagli in questo articolo, ci sono state moltissime novità. Volendo trovare un denominatore comune è l’Intelligenza Artificiale, che sarà distribuita un po’ in tutti i prodotti, sia hardware sia software, in arrivo prossimamente. Ci riferiamo all’assistente vocale, a ...

Google Lens viene potenziato e arriva nelle ricerche e porta con sé la Realtà Aumentata : Al Google I/O 2019 sono state svelate diverse novità riguardanti Google Lens, le ricerche e la Realtà Aumentata: scopriamo tutto nel dettaglio! L'articolo Google Lens viene potenziato e arriva nelle ricerche e porta con sé la Realtà Aumentata proviene da TuttoAndroid.

Ecco come cambieranno Google Lens e App Google : vediamo le novità in arrivo : L'App Google 9.72 beta oscura alcune funzionalità, come i promemoria e i suggerimenti intelligenti e aggiunge alcune novità e bug. Questo aggiornamento posiziona cinque filtri nella parte inferiore dell'interfaccia di Google Lens, ognuno dei quali probabilmente attiva delle modalità specifiche dedicate a ristoranti, acquisti e traduzioni per ottenere risultati più raffinati. La Ricerca Google questa settimana ha ricevuto una nuova scheda meteo, ...

L’app Google si aggiorna alla versione 9.61 beta con novità per Google Lens - promemoria - filtri e tanto altro ancora : Tante novità per la nuova versione 9.61 beta dell'app Google che stavolta introduce i promemoria su At a Glance, novità per la funzione di traduzione di Google Lens, filtri AR, ritocchi grafici e altro ancora. L'articolo L’app Google si aggiorna alla versione 9.61 beta con novità per Google Lens, promemoria, filtri e tanto altro ancora proviene da TuttoAndroid.