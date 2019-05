Gol Lodi | prodezza da centrocampo in Catania-Trapani | rete da stropicciarsi gli occhi

calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) GOL– Si sono disputate le partite d’andata valide per le semifinali dei playoff di Serie C, una giornata che ha regalato gol, emozioni e grande spettacolo. In particolar modo partita incredibile quella tra, 2-2 il risultato finale con una rimonta incredibile da parte dei padroni di casa. Dopo lo 0-2 partita e qualificazione sembravano chiuse poi sale in cattedrache firma le due reti, in particolar modo è destinata ad entrare nella storia la punizione da oltreche ha colto di sorpresa il portiere del. In basso il video con la magia diinfinito! pic.twitter.com/JRqivC10OJ — MarcoL (@MarcoL31340290) 29 maggio 2019 CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo GoldaindagliVIDEO sembra essere il ...

