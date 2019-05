Gli USA tengono sott’occhio l’Italia | i nostri conti pubblici non preoccupano solo

Totalmente inutile bloccare Gli aggiornamenti Huawei : iniziativa lega dell’azienda contro Gli USA : Ci sono importanti risvolti da prendere in esame oggi 29 maggio sul fronte degli aggiornamenti Huawei, in relazione al caso che vede il colosso cinese coinvolto in una sorta di ban Google imposto da Trump. Al netto delle considerazioni recenti, oltre a quelle relative alla proroga di novanta giorni del tanto discusso provvedimento giunto dagli Stati Uniti e alle rassicurazioni fornite dallo stesso produttore ai propri utenti, è chiaro che la ...

Viaggio nella Val di Susa che ha votato Lega - Gli attivisti No Tav : “Salvini? I politici sono meteore. Noi qui da 30 anni” : “Non ci fanno paura i proclami di Salvini sul Tav, sono delle meteore che vanno su e spariscono, mentre noi resistiamo da trent’anni”. Fulvio è uno degli storici attivisti del movimento No Tav. Dal presidio No Tav di Venaus, storica roccaforte della lotta contro il treno, commenta così l’avanzata della Lega in Val di Susa. Alle europee, il partito di Salvini è diventato il più forte in quasi tutti i comuni della Valle. Solamente in sei paesi, i ...

Huawei può di nuovo usare le microSD e avvia un’azione legale contro Gli USA : Continua a evolversi la situazione legata al ban Huawei negli USA, con la SD Association che torna sui propri passi, l'imminente annuncio di nuovi chipset e la risposta dei legali cinesi. L'articolo Huawei può di nuovo usare le microSD e avvia un’azione legale contro gli USA proviene da TuttoAndroid.

Huawei fa causa aGli USA : cosa succede a chi possiede gli smartphone : Il colosso cinese ritiene sia incostituzionale il divieto imposto da Washington alle aziende Usa di acquistare le proprie...

Volley femminile - Nations League 2019. Mazzanti : “Contento della vittoria - domani serve di più contro Gli USA” : L’Italia ha conquistato la quarta vittoria consecutiva nella Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno sconfitto la Repubblica Dominicana per 3-1 al PalaZoppas di Conegliano. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti ai microfoni della FederVolley. DAVIDE Mazzanti: “Sono soddisfatto di questa vittoria, anche se nel corso della partita non sono mancati i momenti di difficoltà. La partita di questa sera dimostra ...

Giro d’Italia – Carapaz si tiene stretta la maGlia rosa : “tappa complicata a causa del meteo - ma grande lavoro di squadra” : Nonostante le insidie della 16ª tappa, Richard Carapaz ne esce con la maglia rosa e si complimenta con il proprio team per l’ottimo lavoro svolto Tappa complicata la numero 16 del Giro d’Italia. Nel tracciato da Lovere a Ponte di Legno, le condizioni meteorologiche hanno messo a dura prova i ciclisti, rischiando di cambiare le strategie delle squadre e far saltare il banco. Giulio Ciccone ha vinto la corsa, Richard Carapaz ne è ...

Europee - Gli attivisti della Lega di Ragusa festeggiano i risultati : Gli attivisti della Lega di Salvini nel Ragusano, commentano l’affermazione del proprio partito nelle consultazioni Europee

Aborto - posizione a metà della Corte suprema Usa : sepoltura del feto è legale. Trans - diritto studenti a sceGliere bagno : Nel pieno di un’offensiva degli Stati conservatori contro il diritto all’Aborto, la Corte suprema degli Stati Uniti resta un argine a chi cerca di abolire l’interruzione volontaria di gravidanza ma assume una posizione a metà sul tema. Da una parte infatti, ha stabilito che è legale la sepoltura o la cremazione dei resti dei feti a seguito dell’Aborto. Dall’altra, ha confermato che uno Stato non può vietare alle donne di abortire nel ...

Corte Suprema Usa : “Gli studenti transgender hanno il diritto di sceGliere quale bagno usare” : Con una sentenza storica, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che gli studenti transgender potranno decidere di utilizzare i bagni che preferiscono in base alla propria identità di genere. Sorprende una sentenza simile con una Corte Suprema a maggioranza conservatrice e in un'America in cui riemerge il tradizionalismo.

Lampedusa : la Lega approda al ConsiGlio comunale - Masia passa con Salvini : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - La Lega di Salvini approda al Consiglio comunale di Lampedusa. Il Presidente del Consiglio comunale delle Pelagie, Davide Masia, ha annunciato oggi al sindaco Totò Martello di avere aderito al Carroccio. Alle Europee la Lega ha sfiorato il 45 per cento dei voti a Lampe

Di Maio vede solo i lussi deGli altri. La retorica della Casta usata per Gli altri. Ma non per sé : In un’intervista rilasciata al Corriere della sera, rispondendo a una domanda sulle alleanze nel prossimo Europarlamento, Luigi Di Maio è stato lapidario: “Non staremo certo dove c’è quella sinistra che è sulle terrazze a bere champagne assieme ai banchieri, ma nemmeno dove ci sono i sovranisti con Rolex e caviale”. Ma cosa direbbe, il capo del MoVimento 5 Stelle, se giudicassimo la sua linea politica basandoci esclusivamente sulle sue ...

Huawei accusa FedEx di avere dirottato alcuni suoi pacchi per Gli Stati Uniti : La "guerra" tra Huawei e il governo degli Stati Uniti si è arricchita di un nuovo curioso capitolo che ha come protagonista FedEx. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Huawei accusa FedEx di avere dirottato alcuni suoi pacchi per gli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Acquapendente - santone Lino accusato/ Madre denuncia : "Mia fiGlia abusata e plagiata" : Gravi accuse nei confronti del maestro Lione, il santone di una comunità sita ad Acquapendente: "Mia figlia plagiata da quest'uomo"

Elezioni 2019 : vincitori e vinti - dal fiGlio di Maroni a Lucano passando per il medico di Lampedusa : Le cifre sono le stesse, 1 e 9, è l’ordine a fare la differenza alle Elezioni 2019. In provincia di Bergamo c’è un sindaco di 19 anni. In provincia di Avellino ne è stato rieletto uno di 91. Non sono gli unici «casi» fra gli eletti a comunali ed europee. In una lista di sinistra ha trovato posto il figlio del leghista Roberto Maroni, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo ha raccolto da solo metà dei voti Pd dell’intera Sicilia e in provincia di ...