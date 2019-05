Giustizia per Pamela | ergastolo per Oseghale | il nigeriano che la uccise

Giustizia per Pamela Mastropietro! Oseghale condannato all’ergastolo e 18 mesi di isolamento : Innocente Oseghale è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso, stuprato e fatto scempio del corpo di Pamela Mastropietro. Questa la decisione della giuria popolare del tribunale di Macerata. Il nigeriano è stato inoltre condannato a 18 mesi di isolamento. Il presidente della sezione penale Roberto Evangelisti ha letto la sentenza di condanna al termine di una seduta durata 5 ore. Oseghale è stato giudicato colpevole di tutti i reati che ...

Rinviato verdetto sul Palermo. Ancora una sconfitta per la Federazione sportiva - arriva altra “scoppola” dalla Giustizia ordinaria : La Cassazione, nella sua sentenza, ha spiegato che la vicenda Mepal-Alyssa è reale e non fittizia, quindi fa decadere di fatto la decisione del Tribunale Nazionale Federale di penalizzare il Palermo portandolo all’ultimo posto della classifica e negandoli così di disputare i play off per la promozione in serie A. Il Tar del Lazio, su ricorso del Foggia, ha sospeso la decisione della Lega di serie B di non far disputare lo spareggio per la ...

Napoli - Giustizia fatta per l'omicidio Tafuro-Liguori : ergastolo al mandante : E' arrivata nella mattinata di ieri la notizia che le comunità di Saviano e Somma Vesuviana, due piccoli centri abitati della Città Metropolitana di Napoli, attendevano da più di tre anni. Finalmente giustizia è fatta per Francesco Tafuro e Domenico Liguori, i due gestori di un centro scommesse di Somma Vesuviana, vittime della follia omicida di Eugenio D'Atri, uomo ritenuto appartenente e vicino al clan camorristico Cuccaro del quartiere ...

Burocrazia asfissiante e Giustizia lumaca : l’Italia perde appeal sugli investitori esteri : Il Paese è ottavo tra le maggiori economie mondiali per capacità attrattiva. Ben dopo la Spagna. Meglio solo di Brasile e Russia. Gli investitori internazionali - censiti dall'Aibe in collaborazione con il Censis - puntano il dito su questi tre punti dolenti: Burocrazia, giustizia e azione di Governo. Sono soprattutto questi nodi a rendere l'Italia poco “sexy”, ai loro occhi, per gli investimenti industriali...

Il Crodo sul ricorso rigettato : "Un'inGiustizia che si ripercuote sulla regolarità del campionato" : 'In merito al ricorso presentato dal Crodo relativamente alla partita fra Crodo e Gravellona San Pietro valevole per la 27esima giornata di prima categoria girone A del Piemonte, la società Crodo ...

PEPPINO IMPASTATO - UCCISO DALLA MAFIA 41 ANNI FA/ La battaglia per verità e Giustizia : PEPPINO IMPASTATO UCCISO DALLA MAFIA 41 ANNI fa, video. Chi era il militante di sinistra, la battaglia della famiglia per verità e giustizia.

Ronaldo : 'Quando il Barcellona perde non è mai colpa di Messi - è un'inGiustizia' : Per il secondo anno consecutivo il Barcellona esce dalla Champions League dopo aver subito una clamorosa rimonta. Lo scorso anno fu la Roma ai quarti di finale a buttare fuori i blaugrana, quest'anno ...

Salute. Farmaci - la grande inGiustizia. Costi troppo alti per i poveri : Un bimbo malato in Nigeria, Abbie Trayler-Smith / Oxfam, . Farmaci, la grande ingiustizia. Ancora oggi nel mondo oltre 2 miliardi di persone non hanno accesso ai Farmaci essenziali . Un fattore di disuguaglianza misurabile con un parametro terribile: il numero di vittime che, con poco, potrebbero essere ...

Raiola : “Sospeso perchè ho criticato la FIGC - chiederò Giustizia” : sospensione Raiola. E’ stata annunciata ieri attraverso un comunicato della FIGC la sospensione di Mino Raiola, che non potrà esercitare l’attività di agente per tre mesi, oltre a quella di suo cugino Vincenzo, uno dei suoi più stretti collaboratori, che dovrà restare fermo per due mesi. Una tegola non da poco, soprattutto ora che si […] L'articolo Raiola: “Sospeso perchè ho criticato la FIGC, chiederò giustizia” è ...

Giachetti e Morani a Zingaretti su Oliverio indagato : “Come funziona il Giustizialismo nel Pd? Perché Umbria sì e Calabria no?” : Roberto Giachetti apre un nuovo fronte di polemica nel Partito Democratico. “Senza alcuna polemica ma solo per capire – ha twittato l’ex vicepresidente della Camera – vorrei sapere come funziona nel ‘nuovo pd’ sta storia del no al giustizialismo di partito. Umbria sì, Calabria no? Donna sì, uomo no? Marini sì, Oliverio no?”. Il riferimento è alle dimissioni chieste e ottenute dal segretario Nicola ...

Piera Aiello - la testimone di Giustizia indagata per falso. I pm : “Non poteva candidarsi col suo nome” : Piera Aiello, testimone di giustizia e deputata del M5s, è indagata per falso in atto pubblico dalla Procura di Sciacca. Secondo la pm Roberta Buzzolani, la parlamentare, che vive sotto protezione testimoni e ha mostrato in pubblico il suo volto solo un anno fa, ha presentato false attestazioni per potersi candidare alle elezioni politiche del 2018. Alla deputata viene contestato di aver utilizzato il suo vero nome, che non esiste da più da 27 ...

Amanda Knox torna in Italia per un convegno sulla Giustizia : non è una barzelletta : Amanda Knox tornerà a breve in Italia. La ragazza di Seattle ha accettato l'invito a partecipare alla prima edizione del Festival della giustizia penale in programma a Modena dal 13 al 15 giugno. La giovane americana accusata dell'omicidio di Meredith Kercher e poi definitivamente assolta parteciper

Amanda Knox torna in Italia per partecipare al Festival della Giustizia penale : “È un’icona del processo mass-mediatico” : Amanda Knox torna in Italia per la prima volta dopo la sua scarcerazione, quasi otto anni dopo essere stata assolta dalla Corte d’assise d’appello di Perugia dall’accusa di avere partecipato all’omicidio, compiuto sempre nel capoluogo umbro, di Meredith Kercher e scarcerata dopo avere passato poco meno di quattro anni in cella. Una decisione confermata poi anche dalla Cassazione, che la riconobbe definitivamente innocente. La ragazza sarà ospite ...

Penalisti in sciopero contro la Giustizia in salsa gialloverde : Da oggi, per tre giorni, gli avvocati Penalisti tornano a scioperare contro la “deriva populista e giustizialista della legislazione penale in Italia”. Una deriva, denuncia l’Unione Camere Penali Italiane, che ha origini lontane ma che “oggi si è trasformata in un obiettivo prioritario del governo d