Giro d’Italia – Nans Peters non ci crede ancora | “non ho mai vinto nemmeno da dilettante

(Di mercoledì 29 maggio 2019)trionfa nella 17ª tappa deld’Italia per quella che è la sua prima vittoria in carriera: il ciclista francese euforico dopo il successo Il francese(AG2R La Mondiale), che aveva indossato la Maglia Bianca di miglior giovane a metà, hain solitaria la Tappa 17 ad Anterselva attaccando la fuga di giornata a 16 km dalla fine. Nomi di spicco come come Esteban Chaves (Mitchelton – Scott) e Davide Formolo (Bora – Hansgrohe) hanno completato il podio. Il leader della Corsa Rosa Richard Carapaz (Movistar Team) ha incrementato il vantaggio di sette secondi sui diretti rivali Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) e Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma), mentre il quarto in classifica Mikel Landa, primo ad attaccarli nel finale, adesso è più vicino al podio. In conferenza stampa, il vincitore di tappaha dichiarato: ...

