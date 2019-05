Giro d’Italia 2019 | Risultato diciassettesima tappa | Peters vince in solitaria | Landa e

oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Arrivo nella patria del biathlon azzurro per quanto riguarda ild’Italia: ladella Corsa Rosa con partenza da Commezzadura si è conclusa dopo 181 chilometri proprio in quel di Anterselva. Frazione mossa con una salita conclusiva e la picchiata verso il poligono al termine: a trionfare è stato il transalpino Nans. Primo successo della carriera per il 25enne atleta dell’AG2R, abile a beffare con un colpo sul finale tutti i compagni di fuga. La Maglia Rosa Richard Carapaz continua a stupire e guadagna ancora secondi su Nibali e Roglic, con un attacco all’ultimo chilometro. Come di consueto inizio infernale: il Passo della Mendola ha fatto le prime differenze, con tanti corridori che si sono staccati a causa dell’andatura altissima. In molto hanno provato ad andare in fuga, ma ci è voluto un po’ per trovare il tentativo ...

giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 16 | Tappa 16 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @RichardCarapazM Maglia Ciclamino… - giroditalia : New mountains to climb. It’s time for Stage 17 at #Giro d’Italia 2019. Perfect stage for ?? tag your favorite of th… - giroditalia : Stage 14 of Giro d’Italia 2019: @RichardCarapazM is the new Maglia Rosa. #Giro 102 is more open than ever! | Tappa… -