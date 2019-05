Giro d’Italia 2019 | Movistar padrona del Giro Richard Carapaz e Mikel Landa puntano alla

Giro d’Italia – Nibali non cerca scuse dopo la 17ª tappa : “oggi non è stata proprio giornata - ma…” : Il corridore della Bahrain-Merida non ha nascosto la sua frustrazione al termine della tappa di oggi, vinta dal francese Peters giornata complicata per Vincenzo Nibali, lo Squalo chiude a fatica la diciassettesima tappa del Giro d’Italia, perdendo sette secondi da Richard Carapaz e diciannove da Mikel Landa, salito adesso a 1’09” dal messinese. LaPresse Una battuta a vuoto che non ci voleva, dal momento che la frazione di ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - i voti della diciassettesima tappa : Landa e Carapaz senza rivali in salita. Nibali fatica - festeggia Peters : La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2019 ha regalato un finale scoppiettante coinvolgendo direttamente gli uomini più attesi e contribuendo a muovere ancora una volta la classifica generale. Presso la suggestiva cornice dello Stadio del Biathlon di Anterselva, il francese Nans Peters (AG2R La Mondiale) si è aggiudicato la vittoria riuscendo ad inserirsi nella fuga di giornata, mentre alle sue spalle la coppia formata da Mikel Landa ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali ha pagato le fatiche del Mortirolo. Squalo in difficoltà su un arrivo esplosivo : “Non ero in giornata“. Queste le poche parole pronunciate da Vincenzo Nibali al termine della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha purtroppo sofferto sull’ascesa conclusiva che conduceva ad Anterselva ma con grande classe è riuscito a limitare i danni perdendo soltanto una manciata di secondi dagli uomini della Movistar che hanno attaccato sulle rampe più impegnative verso lo stadio del biathlon: il ...

Giro d’Italia – Carapaz euforico dopo la 17ª tappa : “non potevo desiderare compleanno migliore! E sulla crono di Verona…” : Tutta la soddisfazione di Carapaz dopo la 17ª tappa del Giro d’Italia: l’entusiasmo dell’ecuadoregno nel giorno del suo compleanno 26° compleanno speciale per Carapaz: l’ecuadoregno ha aumentato, seppur solo di sette secondi, il suo vantaggio sui diretti rivali Nibali e Roglic, grazie ad un’ottima prestazione nella 17ª tappa del Giro d’Italia. “E’ importante rosicchiare ogni giorno qualche ...

Giro d’Italia 2019 - Richard Carapaz : “Ho guadagnato qualche secondo su Nibali - è importante ma la strada è lunga” : Richard Carapaz ha rafforzato la maglia rosa al Giro d’Italia 2019, l’ecuadoregno ha infatti attaccato nel finale della diciassettesima tappa e si è dimostrato in grandissima forma lungo l’ascesa che conduceva ad Anterselva. L’alfiere della Movistar conserva il simbolo del primato con 1’54” su Vincenzo Nibali, oggi è riuscito a guadagnare sette secondi sullo Squalo e ha compiuto un passo importante verso la ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Non ero in giornata - ma l’abbiamo superata”. Squalo in difficoltà ad Anterselva : Vincenzo Nibali ha sofferto nel finale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2019, lo Squalo non era in ottime condizioni fisiche ed è andato in difficoltà sulle dure pendenze della salita conclusiva che conduceva al traguardo di Anterselva: il siciliano non ha risposto all’attacco di Mikel Landa e poi ha prestato il fianco anche all’allungo di Richard Carapaz, la maglia rosa ha capito che il suo avversario diretto non ...

Giro d’Italia - Carapaz stacca tutti nel giorno del suo compleanno : maglia Rosa sempre più solida - ecco la nuova classifica : Carapaz si conferma maglia Rosa nel giorno del suo 26° compleanno: la nuova classifica generale del GIro d’Italia Un compleanno speciale per Richard Carapaz: il ciclista ecuadoregno della Movistar è stato autore di un’ottima performance, oggi, nella 17ª tappa del GIro d’Italia, grazie anche all’ottimo lavoro del compagno di squadra Mikel Landa. La maglia Rosa ha festeggiato oggi il suo 26° compleanno con un regalo ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Commezzadura-Anterselva) : vince Nans Peters - in difficoltà Vincenzo Nibali : Il francese Nans Peters vince la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2019, 181 km da Commezzadura ad Anterselva. Il 25enne della AG2R La Mondiale si impone tra i fuggitivi grazie ad un attacco nel finale e coglie così la prima vittoria da professionista. Secondo posto per il colombiano Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), mentre al terzo si piazza Davide Formolo (BORA-Hansgrohe), seguito da Fausto Masnada (Androni Giocattoli – ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di domani Valdaora-Santa Maria di Sala : orario d’inizio - altimetria e programmazione tv giornaliera : domani (giovedì 30 maggio) si svolgerà la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2019, 222 km da Valdaora a Santa Maria di Sala. Dopo le fatiche degli ultimi giorni, gli uomini di classifica potranno rifiatare in una tipica tappa di trasferimento, prima del gran finale di questa Corsa Rosa. Il percorso di questa frazione non presenta infatti difficoltà altimetriche e sarà quindi l’ultima occasione per i velocisti. Dopo la partenza da ...

Giro d’Italia 2019 - Risultato diciassettesima tappa : Peters vince in solitaria - Landa e Carapaz staccano Nibali e Roglic : Arrivo nella patria del biathlon azzurro per quanto riguarda il Giro d’Italia 2019: la diciassettesima tappa della Corsa Rosa con partenza da Commezzadura si è conclusa dopo 181 chilometri proprio in quel di Anterselva. Frazione mossa con una salita conclusiva e la picchiata verso il poligono al termine: a trionfare è stato il transalpino Nans Peters. Primo successo della carriera per il 25enne atleta dell’AG2R, abile a beffare con ...