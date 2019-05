Giro d’Italia 2019 | la tappa di oggi Commezzadura-Anterselva | possibili scenari

Giro d’Italia 2019 - diciassettesima tappa Commezzadura-Anterselva : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Prosegue all’insegna delle salite la terza settimana del Giro d’Italia 2019. Nella diciassettesima tappa il gruppo prenderà il via da Commezzadura e arriverà presso lo Stadio del Biathlon di Anterselva al termine di 181 km. Nella giornata del Mortirolo Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) è riuscito a superare Primoz Roglic (Jumbo-Visma) in classifica generale, ma il distacco del fuoriclasse siciliano da Richard Carapaz (Movistar) non è diminuito e ...

Giro d’Italia 2019 - diciassettesima tappa Commezzadura-Anterselva : percorso - favoriti e altimetria. Altro arrivo in salita insidioso : Cinque tappe alla conclusione del Giro d’Italia 2019 e le Alpi ancora super protagoniste. Quest’oggi il gruppo affronterà la diciassettesima frazione di Commezzadura (Val di Sole)-Anterselva, per un totale di 181 km. Tre stellette su cinque per un percorso mosso e articolato con tre GPM di terza e quarta categoria; insomma, una frazione non dalle grandi asperità ma sicuramente molto insidiosa. percorso Partenza in discesa fino alla ...

Giro d’Italia 2019 - Richard Carapaz e una Movistar impressionante. Una squadra che sta blindando la Maglia Rosa : Non era tra i corridori annunciati alla vigilia: Roglic, Dumoulin, Nibali, Yates e Lopez. Erano cinque i grandi nomi annunciati prima del via di Bologna per quanto riguarda il Giro d’Italia 2019. Giorno dopo giorno però gli equilibri sono andati a cambiare, in una Corsa Rosa davvero pazza: a venir fuori è stato Richard Carapaz. L’ecuadoregno si è preso due successi di tappa ed ora, quando mancano solamente quattro frazioni al ...

Giro d’Italia 2019 - un percorso non all’altezza di una terza settimana! Salite modeste fino a sabato - quasi impossibile fare selezione : La terza settimana del Giro d’Italia 2019 era stata dipinta come difficilissima e molto impegnativa ma in realtà tutto si limita a due frazioni da cinque stelle: quella andata in scena oggi con il Mortirolo ma senza il Gavia per motivi di sicurezza (rischio slavine a causa della neve caduta fino a pochi giorni fa) e quella di sabato prossimo che prevede cinque ascese tra cui il Passo Manghen (nuova Cima Coppi ma molto lontana dal ...

Giro d’Italia 2019 - dove Vincenzo Nibali potrà attaccare Carapaz. Le occasioni prima della cronometro di Verona. Occhio alle Dolomiti : Vincenzo Nibali ha regalato grandi emozioni durante la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha attaccato sulle prime rampe del Mortirolo mettendo in ginOcchio tutti i suoi avversari diretti: uno scatto fulmineo del siciliano ha creato scompiglio nel gruppo dei migliori e ha infiammato una frazione durissima che, nonostante la cancellazione del Passo Gavia, si è rivelata estremamente spettacolare. Il capitano della ...

Giro d’Italia – Roglic non ha intenzione di arrendersi : “niente è perduto - c’è ancora la tappa di sabato” : Il corridore sloveno ha perso il secondo posto in classifica generale dopo la sedicesima tappa, venendo scavalcato da Vincenzo Nibali Niente sorriso per Primoz Roglic dopo la sedicesima tappa del Giro d’Italia, il corridore sloveno infatti ha perso terreno nel corso della dura frazione odierna, pagando sul traguardo un gap di 1’22” da Nibali e da Carapaz. Massimo Paolone/LaPresse Un distacco che ha permesso allo Squalo di ...

Giro d’Italia - 17^ tappa da Commezzadura ad Anterselva/Antholz con arrivo in salita : Continua la battaglia per la conquista dell’edizione numero 102 del Giro d’Italia, in questa ultima settimana che, ad esclusione della frazione di giovedì, prevede tanti km in salita prima della cronometro conclusiva di domenica 2 giugno a Verona. L’ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar), già vincitore della 4^ tappa Orbetello-Frascati, e della 14^ frazione Saint Vincent-Courmayeur, deve difendere la maglia rosa dagli attacchi di Vincenzo Nibali ...

Giro d’Italia – Nibali non si arrende : “battere Carapaz è complicato - bisogna inventarsi presto qualcosa” : Il corridore della Bahrain-Merida si è soffermato sulla tappa di oggi, sottolineando come sarà complicata battere Carapaz Giornata tutto sommato positiva per Vincenzo Nibali, il corridore della Bahrain-Merida ha sfruttato le salite della sedicesima tappa del Giro d’Italia per guadagnare terreno su Primoz Roglic, conquistando la seconda piazza della classifica generale alle spalle di Carapaz. Massimo Paolone/LaPresse Una situazione ...

Giro d’Italia 2019 : Vincenzo Nibali contro tutti. Movistar compatta - l’alleanza con Lopez. Lo Squalo è isolato : Vincenzo Nibali sogna di ribaltare il Giro d’Italia 2019, al momento lo Squalo occupa la seconda posizione in classifica generale a 1’47” di distacco da Richard Carapaz e cercherà in tutti i modi di recuperare sull’ecuadoregno che si sta rivelando estremamente solido: la maglia rosa pedala bene e soprattutto è sostenuto da una squadra eccezionale, la Movistar si sta confermando come la formazione più forte in questa Corsa ...

Giro d’Italia 2019 : Richard Carapaz e una vittoria in mano grazie al tatticismo di Nibali e Roglic : Richard Carapaz si sta comportando da autentico padrone del Giro d’Italia 2019, l’ecuadoregno si trova al comando della classifica generale con 1’47” di vantaggio su Vincenzo Nibali e 2’09” su Primoz Roglic: un margine importante che il sudamericano ha guadagnato anche grazie all’attendismo dei suoi due avversari diretti in due specifiche occasioni. Lo Squalo e lo sloveno si sono infatti marcati ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Oggi era dura - faceva freddo. Non è ancora finita - c’è sabato” : Primoz Roglic ha pagato dazio in occasione della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2019, Vincenzo Nibali ha attaccato sulle prime rampe del Mortirolo e ha mandato in crisi lo sloveno che non è riuscito a replicare all’allungo dello Squalo. Il balcanico è arrivato sul traguardo con 1’22” di distacco dal siciliano ed è scivolato in terza posizione nella classifica generale, il capitano della Jumbo-Visma non è parso in ...

Giro d’Italia 2019 - Giulio Ciccone corridore vero. Mortirolo domato - deve puntare sulle corse a tappe in futuro : Possiamo dire che il salto di qualità nelle World Tour non ha proprio spaventato Giulio Ciccone, il nuovo Re del Mortirolo. Lui che ha letteralmente conquistato la cima valtellinese in questa sedicesima frazione della Corsa Rosa, per poi mettere la ciliegina sulla torta trionfando sul traguardo di Ponte di Legno e mettendo in bacheca la sua seconda vittoria di tappa al Giro. La prima l’aveva conquistata nel 2016 in quel di Sestola, dopo un ...